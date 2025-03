Dowodem potwierdzającym wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może być prawidłowo opisany przelew bankowy. Tak uważa szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlatego też z urzędu zmienił wcześniejszą interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2024 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.200.2024.2.PSZ). Początkowo bowiem fiskus wydawał same niekorzystne interpretacje w tym zakresie. Od podatników, którzy chcieli zmienić formę opodatkowania domagał się bowiem złożenia odrębnego, pisemnego oświadczenia, np. przez zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmiana formy opodatkowania

Przypomnijmy, że podstawową formą opodatkowania jest skala podatkowa (12-proc. i 32-proc. PIT). Przedsiębiorca może też wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub 19-proc. liniowy PIT, ale w tym celu musi złożyć do urzędu skarbowego (albo za pośrednictwem CEIDG) pisemne oświadczenie.

Czas na to jest do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu.

Podatnicy uważają jednak, że wymóg złożenia takiego oświadczenia jest spełniony również, gdy w terminie zapłacą podatek i właściwie opiszą przelew.

Wpłata podatku

Tak właśnie było w przypadku podatnika, który wystąpił o interpretację z 18 czerwca 2024 r.. Tłumaczył, że z początkiem 2019 r. chciał stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego też w ustawowym terminie tj. do dnia 20 lutego 2019 r. przelał należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń oznaczony jako PPE (PIT-28). Uważał, że tym samym złożył pisemne oświadczenie woli o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Stwierdził, że przelew nie stanowi - wymaganego przepisami pisma skierowanego (złożonego) bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego. W rezultacie podatnik nie mógł stosować ryczałtu.

Korzystna wykładnia

Szef KAS uważa jednak inaczej i 19 marca 2025 r. (DOP3.8220.3.2025.HTCE) zmienił tę interpretację. Organ przyznał, że co do zasady podatnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania w określonym, ustawowym terminie. - Przy czym przepisy zarówno ustawy PIT, jak i ustawy o ryczałcie, nie określają urzędowego wzoru takiego oświadczenia ani innych wymogów co do jego formy – wyjaśnił jednak szef KAS. Dodał, że ma natomiast z niego jednoznacznie wynikać, jakiego wyboru dokonał podatnik. Dlatego też, gdy podatnik wpłacił pierwszą zaliczkę lub ryczałt w ustawowym terminie przewidzianym dla złożenia oświadczenia i z opisu wpłaty (np. tytułu przelewu) wynika, jakiego dokładnie rodzaju podatku dotyczy płatność, taki dowód wpłaty można uznać za oświadczenie.

W związku z tym – szef KAS potwierdził – że podatnik w 2019 r. skutecznie wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku dyrektor KIS zaczął wydawać korzystne interpretacje w tym zakresie np. z 16 października 2024 r.