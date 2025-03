Projekt deregulacyjny w zakresie podatków zostanie przedstawiony w ciągu dwóch miesięcy; będą zmiany m.in. dot. raportowania schematów podatkowych, przedawnień zobowiązań podatkowych, sankcji skarbowych i strategii podatkowych - poinformował w czwartek wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Neneman zauważył, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów, że "potrzebne są uproszczenia, rozwiązania, które zdejmą zbędne ciężary administracyjne nakładane na przedsiębiorców".

Ordynacja podatkowa na nowo

"Wkrótce do parlamentu trafi projekt ustawy zmieniający Ordynację podatkową" - poinformował. Dodał, że "prace się toczą" i w perspektywie dwóch miesięcy ich efekty będą widoczne w postaci ustawy.

Zwrócił uwagę na dwie - jego zdaniem - "duże rzeczy", które według resortu będzie można zderegulować na korzyść przedsiębiorców. "Pierwsza rzecz to są MDR-y (Mandatory Disclosure Rules - PAP), czyli obowiązek raportowania schematów podatkowych. To jest typowy przykład, że pod przykrywką regulacji unijnych wprowadza się regulację wychodzące daleko poza to co Unia wymaga" - powiedział Neneman.

Wiceminister zaznaczył, że wedle założeń Komisjii Europejskiej raportowane miały być schematy transgraniczne w podatkach dochodowych. "Czyli sytuacji, w której między krajami działają podmioty międzynarodowe i mają pewne schematy, które sprzyjają unikaniu opodatkowania" - wyjaśnił. "Natomiast na poziomie krajowym wprowadzono obowiązek raportowania wszystkiego, również tych schematów tzw. krajowych" - podkreślił. Według niego wprowadzony system jest "bardzo skomplikowany i trudny", a takie rozmiary raportowania są "całkowicie niepotrzebne".

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

"Zaproponujemy (...) myślę, że w przeciągu dwóch miesięcy (...) bardzo radykalne odchudzenie tej części krajowej raportowania schematów podatkowych, ale jesteśmy otwarci na dyskusje i jeśli w tej dyskusji z przedsiębiorcami dojdziemy do wniosku, że możemy pójść dalej to zapewne pójdziemy dalej" - przekazał Neneman.

Druga rzecz - jak mówił - dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. "Kiedy się w Polsce zobowiązanie przedawnia? Złośliwi mówią, że +nigdy, jak administracja chce to się nigdy nie przedawni+" - powiedział wiceminister finansów. Poinformował, że resort chce ograniczyć możliwość przedłużania zobowiązań, "tylko do najbardziej poważnych przestępstw skarbowych". "W tej nowelizacji ustawy podatkowej mamy też drobniejsze rzeczy, np. proponujemy, żeby można było złożyć wniosek o umorzenie podatku, zobowiązania podatkowego, zanim to zobowiązanie będzie jeszcze wymagalne" - poinformował Neneman.

Podkreślił, że Ministerstwo Finansów skupia się na dwóch kwestiach, w tym na przeglądzie "różnego rodzaju sankcji, które są i często się zazębiają, nie do końca zgodnie z intencją ustawodawcy". Drugi obszar prac MF - jak wyjaśnił - to przegląd sprawozdawczości wymaganej od przedsiębiorców. "Sprawdzamy, czy nie ma przypadkiem takich miejsc, w których pytamy przedsiębiorców o rzeczy, które już mamy w innej części administracji" - tłumaczył.

Poinformował też, że resort chce wprowadzić zmiany w zakresie strategii podatkowych. Neneman przypomniał, że obowiązek informowania o takich strategiach pojawił się w 2021 roku i opinie przedsiębiorców były "skrajnie negatywne".

"Z panem ministrem Domańskim (ministrem finansów Andrzejem Domańskim - PAP) rozmawialiśmy na ten temat, i pojawiało się pytanie +Po co to? No i niestety po naszej stronie nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć" - stwierdził.

"To kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, takie strategie muszą robić też duże szpitale. One nie mają żadnego sensu (...) Administracja podatkowa ma robotę i poświęca czas na coś z czego nikt nie ma pożytku. Bardzo szybka decyzja pana ministra Domańskiego była: +likwidujemy te strategie+" - przekazał wiceminister.