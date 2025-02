Nieodpłatne zapewnienie zakwaterowania pracownikom przez spółkę outsourcingową nie pozbawia jej możliwości odliczenia VAT z faktur dokumentujących wynajem lokali – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o spółkę, która zamierzała specjalizować się w zatrudnianiu do prac magazynowych obcokrajowców m.in. z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Nepalu. Mieliby oni wykonywać swoje obowiązki w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski, najczęściej w oparciu o umowę-zlecenie trwającą od kilku dni do kilku tygodni, a czasem nawet kilku miesięcy.

Spółka liczyła się z tym, że będzie musiała wynajmować mieszkania dla tych osób. W tym celu zamierzała podpisać umowę z podmiotem działającym na rynku nieruchomości pracowniczych i za jego pośrednictwem zamawiać miejsca noclegowe. Obliczyła, że będzie ją to kosztowało mniej, niż gdyby wynajmowała miejsca noclegowe w hotelach czy pensjonatach. Brała też pod uwagę to, że kwatery (mieszkania) należące do prywatnych właścicieli (na ogół prowadzących działalność gospodarczą) są lepiej zlokalizowane i są specjalnie przygotowane pod potrzeby większych grup pracowników, mają odpowiednią liczbę lodówek, łazienek itp.

Co z podatkiem

We wniosku o interpretację spółka podkreśliła, że gdyby nie zapewniła osobom zatrudnionym bezpłatnego zakwaterowania, to miałaby kłopot z rekrutacją. To z kolei uniemożliwiłoby jej wykonywanie czynności opodatkowanych VAT i osiąganie przychodów w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dlatego uważała, że będzie mogła odliczyć VAT z faktur dokumentujących wynajem lokali.

Powołała się na wyrok z 12 grudnia 2023 r. (sygn. akt I FSK 281/23). Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wtedy, że firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wynajęciem mieszkań dla pracowników i współpracowników. Nawet jeśli wydatki te nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach spółki, to ich poniesienie wpływa na uzyskanie obrotu opodatkowanego VAT niejako poprzez zabezpieczenie utrzymania źródła przychodu – orzekł wtedy NSA.

Fiskus: nie można go odjąć

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił jednak spółce prawa do odliczenia VAT przy wynajmie lokali w celu nieodpłatnego udostępnienia ich zleceniobiorcom. W interpretacji z 23 sierpnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.265.2024.2.MR) stwierdził, że wydatki, które poniesie spółka, będą bezpośrednio związane z czynnościami niepodlegającymi VAT. Nie będą zatem wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – uznał fiskus.

Sąd: można odliczyć

Interpretację tę uchylił WSA w Gdańsku. Zwrócił uwagę na to, co będzie przedmiotem działania spółki. Będzie to działanie legalne, które – jak uzasadniała wyrok sędzia Joanna Zdzienicka-Wiśniewska – dotyczy korzystania z cudzej pracy i oferowania jej jako pewnego rodzaju produktu, usługi.

– Jest to zatem źródło przychodów z prowadzonej przez spółkę działalności – wskazała sędzia Zdzienicka-Wiśniewska. Dodała, że jest ono bardzo specyficzne i musi być starannie zabezpieczone. – Ta staranność zabezpieczenia dotyczy również: zakwaterowania, bezpieczeństwa, właściwych i godnych warunków dla osób, których praca pozyskiwana jest przez spółkę z różnych odległych miejsc – podkreśliła sędzia Zdzienicka-Wiśniewska.

Wyrok jest nieprawomocny.