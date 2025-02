Osoby, które są w wieku emerytalnym, mają prawo do preferencyjnej stawki podatku dochodowego PIT-0. Ulga jest kierowana do kobiet, które skończyły 60 lat, i mężczyzn po 65. roku życia. Ma za zadanie wesprzeć budżet seniorów. Komu przysługuje ulga dla emeryta, czyli tzw. PIT-0 dla seniora?

Ze zwolnienia z podatku z tytułu ulgi dla seniora w 2025 r. skorzystają osoby, których kwota przychodów osiągniętych w poprzednim roku (2024 r.) nie przekroczyła 85 528 zł.

W przypadku emerytów, którzy rozliczają się według skali podatkowej, kwota nie może przekroczyć 115 528 zł (kwota 85 528 zł zwiększa się o 30 000 zł kwoty wolnej od podatku).

Komu dokładnie przysługuje ulga?

Ulga dla seniorów, czyli tzw. PIT 0, przysługuje emerytom, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) zdecydowali się kontynuować pracę zawodową lub po jakimś czasie, w którym otrzymywali emeryturę, postanowili wrócić do pracy.

Jeśli osoby w wieku emerytalnym decydują się dalej pracować, ulga PIT-0 przysługuje niezależnie od tego, czy emeryt posiada już decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury.

W sytuacji gdy emeryt uzyskuje przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, senior powinien złożyć stosowne oświadczenie. Przykładowy wzór dokumentu znajdziesz TUTAJ.

W przypadku gdy emeryt zdecyduje się wrócić do pracy (po jakimś okresie otrzymywania emerytury), musi on zawiesić pobieranie świadczeń emerytalnych. Należy to zrobić zarówno w sytuacji otrzymywania emerytury z ZUS, KRUS, jak i uposażenia sędziowskiego oraz mundurowego systemu ubezpieczeń.

Przykład Irena ma 66 lat. Od roku ma prawo do emerytury, ale jej nie pobiera, ponieważ kontynuuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę u tego samego pracodawcy, co dotychczas. Czy ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów? Tak, ma prawo do ulgi i może z niej skorzystać.

Jakie warunki należy spełnić, by mieć prawo do ulgi PIT-0?

Ulga jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Ponadto, do nabycia prawa do preferencyjnej stawki podatku PIT-0 uprawnieni są jedynie ci emeryci, którzy nie otrzymują emerytury oraz innych świadczeń powiązanych z przejściem na emeryturę, czyli:

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS lub KRUS

w przypadku funkcjonariuszy służby mundurowej świadczeń pieniężnych przyznanych ze względu na zwolnienie ze służby stałej

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń

wynagrodzenia, które otrzymuje sędzia w stanie spoczynku

w przypadku sędziów w stanie spoczynku – ich uposażenia lub uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziów

PIT-0 dla seniorów. Jakie przychody obejmuje ulga?

Ulgę (czyli zwolnienie od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł) otrzymają emeryci otrzymają od przychodów osiągniętych z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy)

(umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) umowy zlecenie zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub właścicielem nieruchomości , w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli emeryt wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością albo z przedsiębiorstwem w spadku

zawartej z lub , w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli emeryt wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością albo z przedsiębiorstwem w spadku działalności gospodarcze j opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-proc. stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

j opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-proc. stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zasiłku macierzyńskiego

Wyjątkiem są przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze –tutaj ulga PIT-0 dla seniora nie ma zastosowania.

Czego nie obejmuje ulga PIT-0 dla seniora?

Ulga nie obejmuje przychodów:

pochodzących z zasiłków chorobowych

pochodzących z umów o dzieło

pochodzących z dochodów z praw autorskich (z wyjątkiem uzyskanych w ramach umów o pracę)

podlegającym opodatkowaniu ryczałtowanym podatkiem dochodowym czy zwolnionych od podatku na podstawie innych ulg

Przykład Karol właśnie skończył 66 lat, jest wykładowcą i osiąga przychody z umowy o dzieło. W ciągu roku nie przekracza kwoty 85 528 zł. Jednocześnie nie pobiera żadnych świadczeń emerytalnych. Czy ma prawo do ulgi dla pracujących seniorów? Karol nie ma prawa ulgi dla pracujących seniorów. Przychody z umowy o dzieło nie są nią objęte.

Ulga dla seniora za 2024 r. O czym warto pamiętać?

W porównaniu z ubiegłym roku 2025 r. nie przyniósł większych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dla osób w wieku emerytalnym, jednak ze względu na brak waloryzacji progów podatkowych emeryci, którzy otrzymują wyższe świadczenia, mogą odczuć większe obciążenia.

Należy pamiętać, że warunkiem skorzystania z ulgi jest odprowadzanie składek do ZUS.

Ulga dla pracujących emerytów weszła w 2022 r. wraz z innymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez Nowy Ład, między innymi podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Źródło: www.podatki.gov.pl