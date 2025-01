ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2024 rok do emerytów i rencistów. W listach znajdą się istotne informacje, a także dokumenty, które mogą zabezpieczyć przed nadpłatą podatku. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów i maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2024 rok. Do końca lutego dokumenty trafią do 10,4 mln osób, które w ubiegłym roku pobierały świadczenia z ZUS. Sprawdź, jakie deklaracje możesz otrzymać, co z nadpłatą podatku oraz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) każdego roku na przełomie stycznia i lutego rozpoczyna wysyłkę deklaracji PIT dla osób, które pobierały świadczenia. W 2024 roku do końca lutego instytucja wyśle około 10,4 mln formularzy. Obejmą one osoby, które w ubiegłym roku korzystały z różnych form wsparcia finansowego z ZUS. Ważne listy z ZUS otrzymają: emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze. Większość dokumentów trafi do emerytów i rencistów, którzy stanowią główną grupę świadczeniobiorców ZUS.

Rodzaje deklaracji PIT wysyłanych przez ZUS

Deklaracje podatkowe wysyłane przez ZUS obejmują różne grupy świadczeniobiorców. W naszych skrzynkach pocztowych powinniśmy znaleźć jeden z poniższych formularzy:

PIT-40A: Ten formularz otrzymają emeryci i renciści, którzy w 2024 roku pobierali świadczenia z ZUS przez cały rok. Dotyczy to także osób zamieszkałych za granicą, jeżeli ich dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ten formularz otrzymają emeryci i renciści, którzy w 2024 roku pobierali świadczenia z ZUS przez cały rok. Dotyczy to także osób zamieszkałych za granicą, jeżeli ich dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. PIT-11A: Przeznaczony dla osób, które pobierały inne świadczenia z ZUS, np. zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, lub złożyły wnioski o wspólne rozliczenie z małżonkiem albo wyższe zaliczki na podatek. Formularz ten trafia również do osób, które nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Przeznaczony dla osób, które pobierały inne świadczenia z ZUS, np. zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, lub złożyły wnioski o wspólne rozliczenie z małżonkiem albo wyższe zaliczki na podatek. Formularz ten trafia również do osób, które nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11: Otrzymują go osoby, które w 2024 roku pobierały świadczenia należne po zmarłych członkach rodziny, alimenty lub należności związane z rozdzielnością majątkową.

Zmiany w rozliczaniu podatku w 2024 roku

W 2024 roku ZUS nie rozlicza nadpłat podatku swoich świadczeniobiorców. Osoby, którym należy się zwrot podatku, otrzymają deklarację PIT-11A i muszą samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Zwrot nadpłaty można uzyskać w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji elektronicznie lub w ciągu trzech miesięcy w przypadku dokumentów papierowych. Warto podkreślić, że emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. zł, mogą liczyć na zwrot zaliczek pobranych od trzynastej i czternastej emerytury. Co zrobić, aby otrzymać zwrot z PIT jak najszybciej? Należy wykonać kilka kroków, o których szerzej przeczytasz a artykule: Jak przyspieszyć zwrot podatku w 2025 roku? Wystarczy spełnić dwa warunki

Deklaracje PIT za 2024 r. Na co zwrócić uwagę?

Emeryci i renciści, którzy otrzymają deklaracje PIT od ZUS, powinni szczegółowo przeanalizować kilka kluczowych rubryk, aby upewnić się, że dane są poprawne i wykorzystać dostępne ulgi. Oto, na co zwrócić uwagę:

Rubryka „Przychód” i „Dochód” : Sprawdź, czy kwota przychodu i dochodu odpowiada wysokości świadczeń wypłaconych przez ZUS w ciągu roku. Jest to szczególnie istotne, jeśli pobierano dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Błędne wartości mogą wpłynąć na rozliczenie podatku lub przysługujący zwrot.

: Sprawdź, czy kwota przychodu i dochodu odpowiada wysokości świadczeń wypłaconych przez ZUS w ciągu roku. Jest to szczególnie istotne, jeśli pobierano dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Błędne wartości mogą wpłynąć na rozliczenie podatku lub przysługujący zwrot. Kwoty zaliczek pobranych na podatek dochodowy : Upewnij się, że kwota zaliczek na podatek zgadza się z rzeczywistymi odliczeniami. Jest to szczególnie ważne dla osób, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, ponieważ mogą one liczyć na zwrot zaliczek pobranych od trzynastki i czternastki.

: Upewnij się, że kwota zaliczek na podatek zgadza się z rzeczywistymi odliczeniami. Jest to szczególnie ważne dla osób, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, ponieważ mogą one liczyć na zwrot zaliczek pobranych od trzynastki i czternastki. Rubryki dotyczące ulg podatkowych : Jeśli korzystasz z ulg, takich jak rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna, zwróć uwagę, czy odpowiednie kwoty zostały uwzględnione. Kwota wolna od podatku (30 tys. zł) również wpływa na wysokość rozliczenia, dlatego warto upewnić się, że jest prawidłowo uwzględniona.

: Jeśli korzystasz z ulg, takich jak rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna, zwróć uwagę, czy odpowiednie kwoty zostały uwzględnione. Kwota wolna od podatku (30 tys. zł) również wpływa na wysokość rozliczenia, dlatego warto upewnić się, że jest prawidłowo uwzględniona. Pole dotyczące 1,5% podatku na OPP : Jeśli chcesz przekazać część podatku organizacji pożytku publicznego, sprawdź, czy w rubryce wpisano właściwy numer KRS wybranej organizacji. Jeśli wsparcie trafia do tej samej organizacji, co w ubiegłym roku, nic nie trzeba zmieniać – ale warto upewnić się, że dane są zgodne.

: Jeśli chcesz przekazać część podatku organizacji pożytku publicznego, sprawdź, czy w rubryce wpisano właściwy numer KRS wybranej organizacji. Jeśli wsparcie trafia do tej samej organizacji, co w ubiegłym roku, nic nie trzeba zmieniać – ale warto upewnić się, że dane są zgodne. Rubryka „Koszty uzyskania przychodów”: Warto sprawdzić, czy ZUS uwzględnił prawidłową kwotę kosztów, zwłaszcza jeśli w trakcie roku składano wnioski o inne formy rozliczenia podatkowego (np. z małżonkiem lub według wyższej skali podatkowej).

Dokładna analiza tych rubryk pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby opóźnić zwrot podatku lub spowodować konieczność składania korekty. Dla emerytów i rencistów kluczowa jest też weryfikacja, czy kwota zaliczek pobranych przez ZUS nie przekracza należnego podatku, co może oznaczać zwrot nadpłaty w kwocie nawet do 400 zł. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zwrot podatku dla emerytów. Oto kwoty i terminy wypłat w 2025 r.

ZUS dołączy ważny wniosek do listu

ZUS w 2024 roku zadbał o dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów. Ponad 460 tys. osób otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną oraz wniosek EPD-21, który umożliwia rezygnację z zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł. Wypełnienie tego wniosku może pomóc uniknąć nadpłaty podatku w kolejnych latach, szczególnie w przypadku osób, których jedynym opodatkowanym dochodem są trzynasta i czternasta emerytura.

Ważne zasady dla emerytów pracujących za granicą

Emeryci i renciści zamieszkujący za granicą, w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinni szczególnie dokładnie przeanalizować swoją deklarację PIT-40A. Warto upewnić się, że świadczenia opodatkowane w Polsce zostały ujęte zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Błędne rozliczenie może skutkować podwójnym opodatkowaniem, dlatego w takich sytuacjach pomoc doradcy podatkowego może być nieoceniona.

Jak skorzystać z odliczeń i przekazać 1,5% podatku?

Emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych, muszą pamiętać o złożeniu zeznania PIT-37 lub PIT-36 w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2025 roku. Warto również przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli świadczeniobiorca chce wesprzeć tę samą organizację co w poprzednim roku, nie musi składać dodatkowej dokumentacji. W przypadku zmiany organizacji konieczne jest złożenie formularza PIT-OP.