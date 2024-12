Przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych nie dla wszystkich podatników jest ostatnim obowiązkiem z zakresu TP. Wyjaśniamy, kogo dotyczy raportowanie Country-by-Country, a także jakie są konsekwencje, jeśli powiadomienie CBC-P nie zostanie złożone w terminie.

Kto, kiedy i jak musi złożyć CBC-P?

Obowiązek CBC (czyli raportowania Country-by-Country) ciąży na podmiotach z grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, których skonsolidowane przychody wynoszą:

3,25 mld zł lub

750 mln euro (albo równowartość tej kwoty).

Podleganie pod przepisy dotyczące CBC powoduje powstanie określonych obowiązków dla podatników. Najczęściej w praktyce są one związane z powiadomieniem o działaniu w ramach grupy, której przychody przekraczają wskazane wyżej progi. W takiej sytuacji, zgodnie z ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podatnik jest zobowiązany do złożenia powiadomienia w formie elektronicznego formularza CBC-P. Istotą powiadomienia CBC-P jest poinformowanie administracji skarbowych we wszystkich jurysdykcjach, w których aktywna jest dana grupa kapitałowa, o tym, który podmiot (w którym kraju) będzie składał tzw. raport CBC-R, zawierający bardziej kompleksowe informacje. CBC-P to więc narzędzie, które w połączeniu z informacją o grupie podmiotów (CBC-R) pozwala organom skarbowym na monitorowanie działalności międzynarodowych grup kapitałowych i ich działań w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Formularz CBC-P składa się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podatnicy mają na to trzy miesiące od dnia zakończenia danego sprawozdawczego roku obrotowego. Jeśli rok sprawozdawczy grupy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, to obowiązki w zakresie złożenia formularza CBC-P powstają 31 marca kolejnego roku.

W formularzu CBC-P oprócz wskazania podstawowych danych – pozwalających na identyfikację podatnika – należy zamieścić także wskazanie, czy składająca formularz jednostka będzie bądź nie będzie jednostką przekazującą informacje o grupie podmiotów. W przypadku podania, że jednostka będzie również przekazywać informacje o grupie podmiotów, konieczne jest także wskazanie roli tej jednostki (czy jest to jednostka dominująca, jednostka wyznaczona, czy inny podmiot). Jeśli jednak jednostka składająca formularz CBC-P nie będzie przekazywać informacji o grupie podmiotów, to musi wskazać dane podmiotu, który takie dane będzie przekazywał, w tym jego nazwę, identyfikator podatkowy oraz kraj.

Wypełnienie formularza CBC-P może wymagać od danej jednostki ścisłej współpracy z grupą i informowania jej o tym, która dokładnie jednostka składa informacje o grupie podmiotów. W przypadku dużych grup lub o bardziej skomplikowanej czy złożonej strukturze własnościowej uzyskanie takich informacji przez polski podmiot może być utrudnione. Dlatego też zdecydowanie rekomendowane jest występowanie o takie informacje z odpowiednim wyprzedzeniem, aby grupa zdążyła je dostarczyć przed terminem złożenia CBC-P przez polską spółkę.

Co można zrobić, jeśli spółka nie złoży powiadomienia CBC-P w terminie?

Niezłożenie powiadomienia CBC-P może wiązać się z odpowiedzialnością karną skarbową po stronie członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i cen transferowych.

Przepisy przewidują możliwość wykluczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez złożenie czynnego żalu. Czynny żal to dobrowolne zawiadomienie organów skarbowych o popełnieniu czynu zabronionego – w tym przypadku niezłożenia w terminie powiadomienia CBC-P. Podstawą prawną do złożenia czynnego żalu jest art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Złożenie czynnego żalu pozwala uniknąć kary, o ile zostaną uiszczone wszelkie zaległości związane z czynem i prawidłowo dopełnione obowiązki informacyjne.

Aby czynny żal był skuteczny, należy:

zawiadomić właściwy urząd: w przypadku powiadomienia CBC-P popełnienie czynu zabronionego należy zgłosić do właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego, podając szczegóły dotyczące okoliczności popełnienia tego czynu oraz osoby współdziałające w jego popełnieniu;

dopełnić obowiązków: należy złożyć zaległe powiadomienie CBC-P.

Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony:

w czasie, gdy organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

po rozpoczęciu przez organ czynności zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia.

WAŻNE: Szybka reakcja na niezłożenie powiadomienia CBC-P w terminie jest kluczowa. Złożenie czynnego żalu oraz wniosku o odstąpienie od kary i natychmiastowe uzupełnienie brakującej informacji, zanim opóźnienie zostanie zidentyfikowane przez organ podatkowy, mogą pomóc uniknąć negatywnych konsekwencji.

Należy dodać, że niedotrzymanie terminu złożenia powiadomienia CBC-P może również prowadzić do konsekwencji finansowych. Nieterminowe złożenie powiadomienia, a także złożenie powiadomienia niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi naraża spółkę na karę finansową do 1 mln zł.

Aby uchronić się przed tą karą finansową, konieczne jest złożenie dodatkowego wniosku o odstąpienie od kary (do właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego). ©℗