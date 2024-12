Ulga na internet to jedno z odliczeń podatkowych, które mogą przynieść realne oszczędności w rozliczeniu rocznym PIT. Mimo że nie jest to najpopularniejsza ulga, wiele osób może skorzystać z niej, obniżając swoją podstawę opodatkowania. W 2025 roku ulga nadal obowiązuje, jednak nie jest to ulga z której każdy może skorzystać.

Czym jest ulga internetowa?

Ulga internetowa umożliwia odliczenie poniesionych w roku podatkowym wydatków za używanie. Regulacje dotyczące tej ulgi znajdują się w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust.6h oraz ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



Odliczeniu nie podlegają koszty związane z zakupem sprzętu i komponentów sieci, a także wydatki na instalację, rozbudowę, modernizację oraz bieżące utrzymanie, takie jak serwis. Wykluczone z odliczenia są również opłaty aktywacyjne, które stanowią jedynie koszt uzyskania dostępu, a nie samego korzystania.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Ulga internetowa w 2025 roku jest dostępna, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Przede wszystkim, prawo do odliczenia mają osoby, które opłacają Internet i ponoszą związane z nim wydatki. Oznacza to, że ulga przysługuje osobom, które figurują na dowodach zapłaty rachunków oraz tym, które podpisały umowę na usługi internetowe. Ulga jest dostępna dla tych, którzy korzystają z niej po raz pierwszy lub skorzystali z niej w poprzednim roku. Można ją wykorzystać jedynie przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że nie można skorzystać z ulgi w jednym roku, zrezygnować z niej w kolejnym, a potem ponownie ją uwzględnić. W związku z tym, niemożliwe jest skorzystanie z ulgi za rok 2021, a następnie ponowne jej odliczenie, np. w 2023 roku, jeśli nie została zachowana ciągłość odliczeń.

Ulga na internet. Czy jest limit?

Ulga podlega limitowi, który wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Limit ten odnosi się do jednej osoby, co oznacza, że w przypadku małżonków każdy z nich może skorzystać z odliczenia do wysokości tego limitu, jednak nie więcej niż wynosi faktycznie poniesiony przez niego wydatek. Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejne lata, co oznacza, że wydatki poniesione w jednym roku, które nie zostały odliczone z powodu braku dochodu, nie mogą być uwzględnione w odliczeniu w latach następnych.

Jak obliczyć ulgę oraz jak ją dokumentować?

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet w danym roku podatkowym, maksymalnie do kwoty 760 zł. Niewykorzystana część ulgi nie może zostać przeniesiona na kolejne lata.

Prawo do ulgi wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego wydatek, zawierającego dane nabywcy i sprzedawcy, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Dokumentami potwierdzającymi mogą być faktury, rachunki lub inne dowody spełniające te wymagania. W przypadku braku informacji o dokonaniu zapłaty na fakturze lub rachunku konieczne jest posiadanie dodatkowego potwierdzenia, np. dowodu przelewu, potwierdzenia wpłaty lub przekazu pocztowego.

Odliczenie jest możliwe jedynie w roku, w którym dokonano zapłaty za usługę. Jeśli dostęp do Internetu jest częścią pakietu usług, dokument musi jasno określać koszt użytkowania sieci Internet.

Odliczeń należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego dołącza się załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Ulga internetowa 2025.

Ulga internetowa w 2025 roku pozwala na odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem internetu, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Odliczeniu podlegają tylko osoby, które opłacają internet i ponoszą z nim związane wydatki, a ulga dostępna jest dla tych, którzy korzystali z niej wcześniej lub robią to po raz pierwszy, przy czym odliczenie można zastosować przez dwa kolejne lata. Maksymalny limit odliczenia wynosi 760 zł rocznie, a niewykorzystana część ulgi nie może być przeniesiona na kolejny rok. Ulga obejmuje tylko wydatki na usługę dostępu do internetu, a koszty związane z zakupem sprzętu, instalacją czy opłatami aktywacyjnymi nie kwalifikują się do odliczenia. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających zapłatę za usługę, takich jak faktury, rachunki lub potwierdzenia przelewu. Odliczenie należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O.