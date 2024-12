Przykład

Skutki uchwały NSA

Skutki wczorajszej uchwały tłumaczy Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych w MDDP, na przykładzie sprawy dotyczącej VAT za listopad 2017 r.

Co do zasady podatek za ten okres przedawnił się 31 grudnia 2022 r.

Jednak w trakcie kontroli organ podatkowy wydał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego i w marcu 2022 r. dokonał zabezpieczenia na majątku podatnika. W efekcie od marca 2022 r. przedawnienie uległo zawieszeniu.

We wrześniu 2022 r. podatnik otrzymał decyzję wymiarową tego zobowiązania, co oznaczało, że doszło do wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu. Nadal trwało jednak postępowanie zabezpieczające na podstawie wydanych wcześniej zarządzeń o zabezpieczeniu.

Podatnik złożył odwołanie od decyzji wymiarowej, ale w sierpniu 2023 r. organ II instancji ją podtrzymał. W sprawie nie wystąpiły żadne inne okoliczności prowadzące do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Czy w takim razie przedawnienie biegło dalej?

Rozstrzygnął to wczoraj NSA. Orzekł, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia było nadal aktualne, mimo wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu. Dalej bowiem trwało postępowanie zabezpieczające na podstawie wydanych zarządzeń.

W efekcie decyzja organu II instancji wydana w sierpniu 2023 r. była prawomocna i fiskus mógł skutecznie domagać się zapłaty stwierdzonej zaległości podatkowej.