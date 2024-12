Nowelizacja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych została opublikowana 29 listopada 2024 r. pod poz. 1757 Dziennika Ustaw.

Prace nad nią nabrały tempa w następstwie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19). Z tych orzeczeń wynikało, że 1 stycznia 2025 r. stracą moc dotychczasowe podatkowe definicje budynku i budowli. Konieczne było zatem zastąpienie ich nowymi definicjami, które nie będą się już odwoływać do przepisów budowlanych.

Nowelizacja musiała zatem zostać opublikowana do końca listopada br., bo zawiera też zmiany niekorzystne dla podatników, a te – jak wynika z innych wyroków TK – powinny wchodzić w życie z co najmniej miesięcznym vacatio legis.

Sejm przyjął więc nowelizację 19 listopada 2024 r., Senat nie wniósł poprawek, a niespełna tydzień później (27 listopada) podpisał ją prezydent. Natomiast w piątek opublikowano ją w Dzienniku Ustaw.

Również pozostałe zmiany podatkowe niekorzystne dla podatników powinny zostać opublikowane z co najmniej miesięcznym vacatio legis. Jeżeli więc mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., to również powinny zostać opublikowane do końca listopada 2024 r. I tak się stało, co pokazujemy w tabeli.

Na marginesie dodajmy, że zmiany w ustawie o rachunkowości, na które podatnicy (firmy) czekają, wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, ale ta nowelizacja nie przeszła jeszcze całej ścieżki legislacyjnej. ©℗

Nowelizacje ustaw mające wejść w życie 1 stycznia 2025 r.