Mimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów nadal nie zostało przesunięte wejście w życie obowiązku integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Martwi to przedsiębiorców, bo w świetle obowiązujących dziś przepisów kasy online mają być zintegrowane z terminalami płatniczymi już od 1 stycznia 2025 r.

Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku integracji kas z terminalami ma na celu pozyskiwanie przez fiskusa informacji o płatnościach dokonywanych przez klientów za pomocą kart płatniczych.

Przypomnijmy, że pierwotnie miało to nastąpić jeszcze szybciej – od 1 lipca 2022 r. Okazało się jednak, że przedsiębiorcy nie mogą przeprowadzić takiej operacji w tak krótkim czasie. Dlatego narzucenie takiego obowiązku zostało odroczone o półtora roku. Jednocześnie przejściowo, tj. do końca 2024 r., wprowadzono raportowanie zastępcze, czyli przekazywanie wspomnianych informacji przez agentów rozliczeniowych (firmy zajmujące się rozliczaniem płatności kartami).

O tym, że Ministerstwo Finansów zamierza utrzymać to rozwiązanie bezterminowo, resort informował już w kwietniu br. w skierowanym do prekonsultacji dokumencie, który dotyczył głównie zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur. Wówczas MF samo przyznało, że integracja kas z terminalami płatniczymi nie zawsze jest możliwa. Przepis znoszący ten obowiązek pojawił się jednak nie w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących KSeF, ale w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD125). Projekt wciąż nie został przyjęty przez rząd ani, tym bardziej, skierowany do Sejmu, mimo że na wypełnienie obowiązku integracji pozostało ok. 1,5 miesiąca. Do końca roku są planowane już tylko trzy posiedzenia Sejmu. Co do zasady posłowie nie mogą przyjąć nowelizacji na jednym posiedzeniu. Ustawa mogłaby więc zostać uchwalona najwcześniej w grudniu br. Zostałoby wtedy niewiele czasu na prace nad zmianami w Senacie, podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Za brak integracji przedsiębiorcy ma grozić kara w wysokości 5 tys. zł. ©℗