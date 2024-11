Niektórzy właściciele kotów są zobowiązani do uiszczenia podatku za swojego pupila. Od czego zależy konieczność uregulowania opłaty? O jakich formalnościach należy pamiętać?

Podatek od kota w przeciwieństwie do podatku od psa nie jest wyodrębniony w polskim prawie. Jednak nie zwalnia to właścicieli z obowiązku zapłacenia podatku od ceny za swoje zwierzę. Za brak opłaty można dostać karę w wysokości od 430 zł. Potocznie zwany podatek od kota to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek od kota należy zapłacić, gdy kupimy zwierzę. Wynika to z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt III SA/Wa 615/09), zgodnie z którą obrót zwierzętami podlega pod przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłaty jest uzależniony od wysokości opłaty za kupno zwierzęcia.

Podatek od kota jest opłatą jednorazową. Musimy ją uregulować, gdy kupimy zwierzę za co najmniej 1000 zł. Zapłata podatku to 2 proc. wartości kupowanego przedmiotu (w świetle przepisów prawa zalicza się do nich również zwierzęta).

Jeśli zapłacimy za kota 1000 zł, 2 proc. to 20 zł, jednak ceny rasowe kotów potrafią być wyższe, przykładowo:

koty leśne norweskie – 3000 zł

sfinks kanadyjski – 4000 zł

koty brytyjskie – 2500 zł

kotka ragdoll hodowlano-wystawowa – 10 000 zł

kot rasy savannah F5 o rzadkim umaszczeniu – 16 000 zł

Podatek od kota lepiej zapłacić, w przeciwnym możemy dostać sporą karę. Brak zgłoszenia do urzędu skarbowego może nas kosztować od 1/10 pensji minimalnej do nawet jej 20-krotności. To oznacza karę od 430 zł aż do 86 tys. zł.

Aby opłacić podatek od kota, należy wypełnić deklarację podatkową PCC-3 i przekazać ją do urzędu skarbowego. Na uiszczenie opłaty jest 14 dni od zakupu.

Kto jest zwolniony z podatku?

Zwolnione z podatku są osoby, które: