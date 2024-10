Podział spółki przez wydzielenie nie jest niedozwoloną optymalizacją, jeżeli ma służyć uporządkowaniu struktury majątkowej przed sprzedażą udziałów – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej.

To już kolejne takie stanowisko w podobnej sprawie. Wcześniej to samo szef KAS stwierdził w opinii zabezpieczającej z 26 marca 2024 r. (sygn. DKP3.8082.9.2023). Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus zgadza się na restrukturyzacje” (DGP nr 88/2024). Wówczas chodziło o przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie), której jedynym wspólnikiem miał być wspólnik spółki dzielonej. Miało to usprawnić działania w dwóch obszarach biznesowych i ułatwić zarządzanie nimi.

Najnowsza opinia dotyczy nieco innej sytuacji. Tak samo jak w poprzednim przypadku najpierw ma nastąpić podział spółki A (której wspólnikiem jest osoba fizyczna) przez wydzielenie z niej ZCP, która następnie ma zostać przeniesiona do nowo zawiązanej spółki (B).

We wniosku o wydanie opinii wyjaśniono, że celem tej operacji ma być dostosowanie struktury majątkowej spółki (A) przed planowanym zbyciem udziałów tej spółki. Kolejnym krokiem ma być bowiem odpłatne zbycie 100 proc. udziałów spółki dzielonej (A) na rzecz zagranicznego podmiotu.

„Wydzielając wcześniej ZCP i przenosząc ją do nowo zawiązanej spółki (B), wnioskodawcy chcą zachować sukcesję generalną praw i obowiązków dotyczących tejże ZCP” – napisano we wniosku.

W takim przypadku jednak powstaną korzyści podatkowe, ponieważ nie będzie:

podatku od czynności cywilnoprawnych, bo podział spółki nie jest uznawany za zmianę umowy spółki (która podlega opodatkowaniu PCC);

CIT, bo jest wyłączona z opodatkowania wartość składników majątku spółki dzielonej otrzymana przez spółkę nowo zawiązaną w drodze podziału przez wydzielenie,

PIT, bo jest wyłączona z opodatkowania nadwyżka wartości emisyjnej udziałów spółki nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki dzielonej nad wydatkami na nabycie lub objęcie odpowiednio udziałów (akcji) w spółce dzielonej.

Szef KAS uznał jednak, że choć taka restrukturyzacja będzie się wiązać z korzyściami podatkowymi, to nie będą one głównym ani jednym z głównych celów przeprowadzenia planowanych czynności.

Organ nie dopatrzył się w tych czynnościach również innych przesłanek, które uzasadniałyby zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Potwierdził, że nie można tu mówić o sztuczności działania, bo planowane czynności są powiązane i służą finalnie opisanym celom ekonomicznym. Uznał też, że korzyści podatkowe nie są sprzeczne z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej.©℗