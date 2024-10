Do końca 2026 r. nie trzeba będzie oznaczać banderolami m.in. piwa, alkoholu etylowego oraz cydru i perry – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2025 r. i zastąpi dotychczasowe z 20 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 880).

Przedłuży ono o dwa lata zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych:

importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, takich jak: piwo, alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy,

skażonych olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 proc. objętości oraz wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. objętości, niebędących wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208,

wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Jednym z powodów rezygnacji z banderoli na te wyroby są – według Ministerstwa Finansów – trudności techniczne związane z ich nakładaniem.

Nie dotyczy to cydru i perry. W tym przypadku wydłużenie zwolnienia z obowiązku banderolowania jest reakcją na postulaty branży winiarskiej.

To niejedyna zmiana, na którą czeka branża winiarska. W ubiegłym tygodniu odbyło się I czytanie projektu nowelizacji, która ma wprowadzić zerową stawkę akcyzy na cydr i perry (druk sejmowy nr 659). Jest to jednak projekt opozycyjny, przez co ma on małe szanse na przyjęcie.©℗