Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nieruchomości. Nowelizacja zmienia m.in. zasady opodatkowania garaży. Zgodnie z założeniami projektu wszystkie miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych będą traktowane na równi z częścią mieszkalną. Co to oznacza w praktyce i kiedy przepisy wejdą w życie?

Miejsce postojowe – dwie stawki podatku

Aktualnie obowiązują dwie stawki podatku od miejsc postojowych.

–Obecnie obowiązują dwie stawki podatku za miejsca postojowe, w zależności od tego, czy miejsce ma wyodrębnioną księgę wieczystą, czy też nie. W tym pierwszym przypadku podatek jest blisko 10-krotnie wyższy– zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt. Ekspert wylicza, że w 2024 r. właściciele garaży, w zależności od ich kwalifikacji, mogli za miejsce o wielkości 20 metrów kwadratowych zapłacić – 23 zł albo 223 zł. To oznacza, że różnica w wysokości podatku wynosiła aż 200 złotych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W orzeczeniu z 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zróżnicowanie stawek podatku od garaży jest niezgodne z Konstytucją.

– TK opowiedział się za stanowiskiem, że części budynków nie mogą być różnie opodatkowane, a hala garażowa z reguły znajduje się przecież w obrębie tego samego budynku co mieszkania. Trybunał wskazał również, że miejsce nie musi znajdować się w tym samym budynku co mieszkanie– wyjaśnia Piotr Juszczyk i dodaje, że Trybunał przychylił się do zrównania wszystkich stawek podatkowych za miejsca postojowe.

– TK jednocześnie stwierdził, że wadliwe przepisy utracą moc dopiero pod koniec 2024 roku. Tym samym rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatkach lokalnych – mówi ekspert.

Projekt ustawy o podatku od nieruchomości

Przyjęty przez rząd 14 października 2024 r. projekt ustawy o podatku od nieruchomości uwzględnia stanowisko TK i wydany w zeszłym roku wyrok. Zgodnie z założeniami nowelizacji wszystkie miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych będą traktowane na równi z częścią mieszkalną.