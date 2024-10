Przedsiębiorcy, którzy wymienią zniszczone w powodzi kasy fiskalne, skorzystają z ulgi na zakup nowego urządzenia. Zawieszone będą niektóre terminy w postępowaniach podatkowych, sądowoadministracyjnych i kontrolach prowadzonych przez skarbówkę.

Wynika to z opublikowanej w piątek nowelizacji specustawy, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1473). Weszła ona w życie w sobotę, tj. 5 października br.

Postępowania i kontrole

Zgodnie z nowelizacją „terminy dotyczące czynności w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na okres wskazany w tych przepisach i odpowiednio rozpoczynają swój bieg albo po okresie zawieszenia biegną dalej po upływie 14 dni od daty wskazanej w tych przepisach”. Dotyczy to również kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

Dzięki temu podatnicy, którzy zamieszkują lub mają siedzibę na obszarze objętym powodzią i zostali poszkodowani, będą mieli więcej czasu na wykonanie niektórych czynności w prowadzonych wobec nich postępowaniach i kontrolach.

Kasy fiskalne

Przedsiębiorcy skorzystają też z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeżeli utracili w powodzi poprzednie takie urządzenie lub zostało ono zniszczone podczas kataklizmu.

Przypomnijmy, że zasadniczo ulga nie przysługuje przy kolejnym zakupie kasy (chodzi o odliczenie 90 proc. ceny zakupu netto urządzenia, nie więcej niż 700 zł). Wyjątek będzie dla powodzian. Jeżeli kupią oni nową kasę (online, ale nie w postaci oprogramowania) w miejsce utraconej, to skorzystają z ulgi. Jednocześnie dodano w ustawie delegację dla ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym będzie on mógł zróżnicować kwotę ulgi i określić warunki oraz sposób odliczenia przez powodzian.

Przypomnijmy, że to niejedyne zmiany w zakresie kas fiskalnych dla powodzian. Minister finansów przedłużył już poszkodowanym w powodzi terminy wykonania obowiązków związanych z kasami fiskalnymi, np. dotyczące badań technicznych, zawiadomienia o utracie urządzenia czy o zakończeniu jego pracy. Wynika to z dwóch nowelizacji z 27 września 2024 r. rozporządzeń w sprawie kas rejestrujących i kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zostały one opublikowane w Dz.U. pod poz. 1433 i 1434.

Laptopy i bony

Nowelizacja specustawy zawiera też zmianę w art. 3 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotychczas przepis ten wykluczał z opodatkowania darowizny laptopów i bony na ich zakup, otrzymane w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369).

W nowym brzmieniu podatkowego przepisu mowa jest tylko o darowiznach laptopów i bonów na ich zakup dla nauczycieli (już nie dla uczniów). Wynika to z tego, że w ustawie z 7 lipca 2024 r. uchylono regulacje dotyczące przekazywania laptopów uczniom (w związku z czym ustawa ta również zmieniła swoją nazwę wskutek nowelizacji specustawy).©℗