Kto zakończył biznes i został wykreślony z rejestru podatników VAT, może skorygować złożoną w przeszłości deklarację, jeżeli tylko nie przedawniło się zobowiązanie podatkowe – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Tym samym zmienił niekorzystną dla byłego podatnika interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 28 listopada 2023 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.597. 2023.1.NW). Pisaliśmy o niej szerzej w artykule „Nie ma firmy, nie ma korekty rozliczeń” (DGP nr 250/2023).

Zdaniem szefa KAS właściwe jest stanowisko, które prezentują sądy administracyjne, a nie dyrektor KIS. Sądy orzekają, że po utracie statusu czynnego podatnika VAT można skorygować rozliczenia z okresu, gdy była jeszcze prowadzona działalność gospodarcza. Warunkiem jest, aby nie minął jeszcze termin przedawnienia.

Przykładem takiej wykładni są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2023 r. (I FSK 1908/19), z 6 marca 2019 r. (I FSK 209/17), z 27 listopada 2013 r. (I FSK 1529/12).

Obie interpretacje – pierwotna i zmieniająca – dotyczą franczyzobiorcy, który sprzedawał w sklepie towary dostarczane mu przez franczyzodawcę, w jego imieniu i na jego rzecz oraz po ustalonej przez niego cenie. Działał według procedur wdrożonych w sieci franczyzowej, co oznaczało, że po otrzymaniu faktury od franczyzodawcy przelewał utarg dzienny brutto (z kwotą VAT) na wskazane konto. Na koniec miesiąca księgowy rozliczał VAT od całości towaru dostarczonego przez franczyzodawcę na podstawie faktur oraz comiesięcznego wydruku z kas fiskalnych.

Gdy franczyzobiorca zakończył działalność gospodarczą i został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, doszedł do wniosku, że nie powinien był wcześniej sam wpłacać podatku do urzędu skarbowego, bo nie dysponował towarami jak właściciel. Nie mógł więc dokonywać ich odpłatnej dostawy. Liczył na możliwość skorygowania deklaracji i odzyskania wpłaconego przez siebie VAT.

Dyrektor KIS potwierdził, że franczyzobiorca nie dokonywał odpłatnej dostawy towarów, a więc nie powinien był wpłacać VAT. Nie zgodził się jednak na skorygowanie złożonych w przeszłości deklaracji w celu odzyskania podatku. Przywołał art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym tylko podatnicy mogą skorygować złożoną uprzednio deklarację. Skoro franczyzobiorca nie jest już podatnikiem, to nie przysługuje mu prawo do korekty – stwierdził.

Nie zgodził się z tym szef KAS. Wyjaśnił, że status danego podmiotu jako podatnika należy ustalać na moment powstania obowiązku podatkowego, a nie na moment składania korekty deklaracji. Przypomniał, że status danego podmiotu jako podatnika VAT jest kategorią obiektywną i nie można go uzależniać od tego, czy ktoś jest w danym momencie zarejestrowany w tym charakterze.

Szef KAS zwrócił też uwagę na to, że organ podatkowy może aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określić byłemu podatnikowi prawidłową wysokość tego zobowiązania. Skoro fiskus ma takie uprawnienie, to również były podatnik powinien mieć prawo do skorygowania zobowiązania, które się jeszcze nie przedawniło. ©℗