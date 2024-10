Od marca 2025 r. stawka akcyzy od wyrobów tytoniowych ma wzrosnąć bardziej, niż wcześniej planowano – zakłada projekt, którym wczoraj zajął się rząd.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada zmianę uzgodnionej wcześniej wysokości podwyżek podatku w latach 2025–2027.

Przewidziano w nim, że w marcu 2025 r. stawka podatku od papierosów wzrośnie o 25 proc., a od tytoniu do palenia i suszu tytoniowego o 38 proc. Z kolei akcyza od wyrobów tytoniowych ma być wyższa o 50 proc., a podatek od płynu od e-papierosów – aż o 75 proc.

Kolejne podwyżki akcyzy od wyrobów tytoniowych będą kontynuowane aż do 2027 r. Przypomnijmy, że plan stopniowych, pierwotnie 10-proc. podwyżek tego podatku zapisano w mapie drogowej w ramach nowelizacji z 15 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2313). Zaplanowane w niej podwyżki na lata 2022–2027 dotyczą zarówno akcyzy na wyroby alkoholowe, jak i tytoniowe.

Omawiany wczoraj przez rząd projekt nie zmienia planów w zakresie akcyzy od alkoholu.

Od 1 marca

Nowelizacja mapy drogowej miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., z tym że podwyższone stawki podatku zaczęłyby obowiązywać dopiero od 1 marca przyszłego roku. Do tego czasu akcyza ma być pobierana według stawek z 2024 r.

Projekt zakłada, że stawka akcyzy od papierosów wyniesie 1 marca 2025 r. 345 zł za każde ich tysiąc sztuk oraz 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej (procentowy składnik podatku nie ulegnie zmianie). W 2026 r. będzie to 414 zł za każde tysiąc sztuk, a w 2027 r. – 476 zł.

Akcyza pobierana od tytoniu do palenia ma wynieść w marcu przyszłego roku 260,14 zł za każdy jego kilogram i 32,05 maksymalnej ceny detalicznej. W 2026 r. ma to być 338,18 zł za każdy kilogram tytoniu do palenia, a w 2027 r. – 412,58 zł za każdy kilogram.

Podatek od cygar i cygaretek ma wzrosnąć w marcu przyszłego roku do 655 zł za każdy kilogram. W 2026 r. byłoby to 786 zł za każdy kilogram, a w 2027 r. – 903,90 zł za każdy kilogram.

Stawka podatku suszu tytoniowego ma zostać podwyższona w marcu 2025 r. do 421,22 zł za każdy kilogram, w 2026 r. 547,59 zł za każdy kilogram, a w 2027 r. 668,06 zł za każdy kilogram.

Wzrosłaby także stawka podatku dla tytoniowych wyrobów nowatorskich. Od marca 2025 r. ma ona wynieść 565,52 zł za każdy kilogram i 32,05 średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Rok później ma to być 678,62 zł za każdy kilogram, a w 2027 r. – 780,41 zł za każdy kilogram.

Największy wzrost akcyzy ma dotyczyć płynu do e-papierosów. Pierwotnie w mapie drogowej nie przewidziano tu żadnych podwyżek. Natomiast omawiany wczoraj projekt zakłada, iż od marca 2025 r. akcyza od e-papierosów wyniesie 0,96 zł za każdy mililitr płynu, a w 2026 r. 1,44 zł za każdy mililitr. W 2027 r. podatek ma wzrosnąć do 1,80 zł za każdy mililitr płynu.

Urządzenia do waporyzacji

Wczoraj do konsultacji publicznych trafił inny projekt nowelizacji tej samej ustawy o podatku akcyzowym. Ma on wejść w życie 1 kwietnia 2025 r., ale zmiany zaczęłyby obowiązywać od 1 lipca 2025 r.

Zgodnie z nim opodatkowanymi wyrobami akcyzowymi staną się urządzenia do waporyzacji, czyli: wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające wytworzenie i spożycie aerozolu, zarówno z płynu do papierosów elektronicznych, jak i z wyrobów nowatorskich.

Podatek ma wynieść 40 zł od każdej sztuki urządzenia.

Płyn do jednorazowych

Jednorazowe papierosy elektroniczne nie będą wyrobami akcyzowymi, ale skierowany wczoraj do konsultacji projekt zakłada wyższe opodatkowanie płynu do nich. Akcyza obliczona według planowanej na 1 marca 2025 r. stawki 0,96 zł za każdy mililitr ma zostać podwyższona od 1 lipca 2025 r. o kwotę 40 zł.©℗