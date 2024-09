Ministerstwo Finansów nadal planuje opodatkowanie akcyzą urządzeń do waporyzacji, tj. e-papierosów i podgrzewaczy, ale powróci do tej koncepcji w innym projekcie – wynika z opublikowanego przez resort komunikatu.

Aktualne pozostają natomiast inne plany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (UD53). Zakłada on m.in., że podatek akcyzowy od papierosów wzrośnie o 25 proc., od tytoniu do palenia i suszu tytoniowego – o 38 proc., na wyroby nowatorskie – o 50 proc., a na płyn do e-papierosów – aż o 75 proc.

Będzie to większy wzrost, niż przewidywano w mapie drogowej na lata 2025–2027.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r., a stawki zwiększą się od 1 marca 2025 r.

Wprowadzenie akcyzy na urządzenia do waporyzacji wymaga natomiast więcej czasu, dlatego przepisy w tym zakresie pojawią się w innym projekcie nowelizacji. ©℗