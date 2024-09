Trwają pracą na kilkoma projektami, które wprowadzą zmiany w VAT na 2025 r. Rozszerzony zostanie zakres stosowania zwolnienia ze względu na obroty, na niektóre produkty zostanie podwyższony VAT, a niektóre zmniejszony. Więcej podmiotów będzie miało obowiązek stosowania kas fiskalnych. Zmienią się również zasady rozliczania VAT od opakowań kaucyjnych.

Prace nad tymi projektami są na różnych etapach prac legislacyjnych. Wprowadzenie części tym zmian wymuszają dyrektywy unijne.

Możliwość korzystania przez polskich podatników ze zwolnienia podmiotowego w innych krajach UE

Od 2025 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach korzystania ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na wysokość obrotu). Będą mogli korzystać z niego również podatnicy zagraniczni, którzy nie posiadają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności(procedura SME). Tak samo polscy podatnicy w innych krajach UE skorzystają z tego zwolnienia.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia w innym kraju UE będzie rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE. Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Polscy podatnicy korzystający ze zwolnienia będą mieli obowiązek powiadomić polski urząd skarbowy o wyborze zwolnienia również w innym państwie członkowskim. Do obsługi polskich podatników w tym zakresie będzie wyznaczony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Natomiast podatnicy zagraniczni, którzy będą korzystać ze zwolnienia w Polsce zawiadomią urząd wyznaczony w ich kraju.

Zmiany w ustalania limitu zwolnienia podmiotowego

Limit zwolnienia podmiotowego nie zmieni się. Nadal będzie wynosił 200 000 zł w skali roku. Oprócz umożliwienia polskim podatnikom korzystania ze zwolnienia za granicą zmienią się tylko zasady ustalania tego limitu. Będzie do niego wliczana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu VAT na terytorium kraju oraz usługi reasekuracyjne jeśli nie będą miały charakteru pomocniczego. W pozostałym zakresie art. 113 ustawy o VAT nie zmieni się.

Zmiana zasad ustalania miejsca świadczenia usług związanych z rozrywką

Od 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady określania miejsca świadczenia rzecz podatników takich usług, jak usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, np. targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy, w przypadku gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub niepodatnika) takich usług jest wirtualna(art. 28g ustawy o VAT).

Nowe zasady określania miejsca świadczenia obejmują również usługi związane z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym również świadczenie usług przez organizatorów takiej działalności, a także usługi pomocnicze do ww. usług, w przypadku gdy są one świadczone na rzecz osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta), jeżeli usługa jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie.

Oznacza to, że od 2025 r. usługi wirtualnego dostępu do rozrywek kulturalnych będą opodatkowane w kraju konsumenta jak usługi elektroniczne.

Zmiana zasad korzystania z procedury VAT marża dla dostaw dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków

Zmiany zostaną wprowadzone także w zakresie procedury szczególnej dotyczącej dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. W procedurze szczególnej VAT marża, określonej w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zastosowanie ma mieć stawka podstawowa, niezależnie od stawki VAT, jaka obowiązuje na dostawy tych towarów opodatkowanych na ogólnych zasadach. Ponadto zmianie ulegną reguły umożliwiające stosowanie procedury szczególnej do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w przypadku gdy podatnik-pośrednik osobiście zaimportował te towary, oraz do dostawy dzieł sztuki dostarczonych mu przez ich twórców lub ich następców prawnych, lub przez innego podatnika. Zastosowanie procedury szczególnej będzie możliwe, jeżeli nie zastosowano obniżonej stawki VAT do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków dostarczanych podatnikowi-pośrednikowi lub zaimportowanych przez niego.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy numer 656

Nowy podmiot wyznaczony do rozliczeń VAT od opakowań kaucyjnych

Zmiany proponowane w ustawie o podatku od towarów i usług są związane ze zmianami projektowanymi w ustawie o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi. Projekt przewiduje jednolite podejście do wszystkich rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Te same zasady obejmą opakowania wielokrotnego i jednorazowego użytku.

Nie ulegną natomiast zmianie zasady rozliczania kaucji w opakowaniach zwrotnych nieobjętych systemem kaucyjnym (art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o VAT).

Projektowane rozwiązania opierają się na wyznaczeniu jednego podmiotu, który byłby zobowiązany do obliczenia oraz pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zgodnie z przyjętym założeniem obowiązek taki zostanie nałożony na podmiot reprezentujący jako płatnika VAT. Całość pobranych kaucji od opakowań podlegających systemowi kaucyjnemu będzie przekazywana przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje do podmiotu reprezentującego.

Obowiązki podmiotu reprezentującego uregulowane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi będą polegały m.in. na rozliczeniu kaucji z jednostkami handlu detalicznego i hurtowego oraz z innymi punktami zbierającymi opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, w szczególności na finansowaniu wypłat kaucji dla użytkownika końcowego. Dlatego podmiot reprezentujący będzie więc posiadał niezbędne dane, które pozwolą na wyliczenie, jaka wartość kaucji w okresie rocznym nie została zwrócona w odniesieniu do opakowań wprowadzonych przez konkretne podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na napoje.

Płatnik (podmiot reprezentujący) będzie miał obowiązek uiszczenia należnego VAT od niezwróconej wartości kaucji do 31 stycznia następnego roku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zmiany mają wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Projekt z 23 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr UD45) – opublikowany na rcl.gov.pl

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

MF opublikowało projekt rozporządzenia, który określa zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej na lata 2025–2026. W nowym rozporządzeniu zamiast stosowania kodów PKWiU do oznaczania towarów zostanie przyjęte ujęcie opisowe lub kody CN.

Nowe rozporządzenie utrzyma dotychczasowy rodzaj zwolnień. Nadal będą obowiązywały te same zwolnienia. Nie zmieni się również limit zwolnienia podmiotowego (20 000 zł) i zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego (80%).

Zmieni się natomiast zakres zwolnień przedmiotowych. Zostanie ograniczony. Ponadto więcej czynności będzie musiało być ewidencjonowanych na kasie fiskalnej.

Wśród czynności korzystających obecnie ze zwolnienia przedmiotowego nie znajdą się takie czynności, jak:

1.dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar,

2.świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

a)bilonie lub banknotach albo

b)innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub czynność jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Czynności te będą obowiązkowo ewidencjonowane na kasie.

Nowe rozporządzenie rozszerzy zakres czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, wymienione dotychczas w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na 2024 r..

Czynności, które będą objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Lp. Wykaz czynności Dostawy towarów 1. dostawy wyrobów klasyfikowanych do CN 2404 i 8543 40 oraz wyrobówz konopi (rodzaj: Cannabis) klasyfikowanych do CN 1211, przeznaczonych do palenia lub do wdychania bez spalania 2. dostawy wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowyo objętościowej mocy powyżej 50% objętości, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym rozpuszczalników, płynów odkażających, rozcieńczalników farb, płynów do odmrażania 3. dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych 4. dostawy towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar Świadczenie usług 1. świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów 2. świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – innych niż usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usług i(PKWiU 45.20.30.0), które są już objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania; obowiązek ten nie obejmie usług publicznego transportu zbiorowego

Mimo, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywało od 2025r. to ustawodawca przewidział dłuższy okres na dostosowanie się do nowych przepisów dla podatników:

dokonujących dostawy towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar;

świadczących usługi przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – innych niż usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), które są już objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania;

świadczących usługi parkingu samochodów i innych pojazdów.

Będą oni musieli ewidencjonować sprzedaż na kasie dopiero od 2026 r.

Pozostali podatnicy, którzy stracą prawo do zwolnienia, będą musieli wprowadzić kasy od pierwszej czynności wykonanej w 2025 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – opublikowany 16 sierpnia 2024 r. na rcl.gov.pl – nr w wykazie 875

Towary, na dostawy których zostanie podwyższona stawka VAT z 8% na 23%

Dyrektywa VAT, zmieniona od 6 kwietnia 2022 r. dyrektywą 2022/542, określa limity stawek obniżonych, które mogą stosować państwa członkowskie UE. Państwa członkowskie mogą stosować stawki obniżone do dostaw towarów lub świadczenia usług objętych maksymalnie 24 punktami w załączniku III do dyrektywy VAT. W celu dostosowania polskiej ustawy o VAT do tych wytycznych konieczne jest podwyższenie od 1 stycznia 2025 r. stawki VAT dla jednej kategorii towarów lub usług objętych obecnie w Polsce stawką obniżoną.

Wybrano dostawy żywych zwierząt tzw. koniowatych – koni, osłów, mułów i osłomułów klasyfikowanych do pozycji CN 0101(obecnie poz. 7 zał. nr 3 do ustawy) ze względu na to że skutki tej podwyżką nie dotkną dużej grupy obywateli. Dlatego od 2025 r. dostawa koniowatych będzie opodatkowana stawką 23% zamiast 8%.

Dodatkowo dostawa wyrobów z konopi siewnej (Cannabis sativa) do palenia lub wdychania bez spalania, klasyfikowanych w pozycji CN 1211(obecnie poz. 9 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) będzie opodatkowana stawką 23% zamiast 8%. Podwyższona stawka obejmie jednak tylko produkty z konopi przeznaczone do palenia albo waporyzacji, a więc wyroby odpowiadające wyrobom tytoniowym (np. papierosom) czy też wyrobom nowatorskim, objętych już podatkiem akcyzowym (wyroby tytoniowe) lub takich, które będą nim dopiero objęte. Podwyższenie stawki VAT do 23% nie dotyczy natomiast dostawy konopi siewnej wykorzystywanej w celach medycznych. Oznacza to, że dostawa wyrobów określanych jako „marihuana medyczna”, czyli wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych, będzie nadal opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 8%.

Rozszerzenie stosowania stawki 0% na dostawy niepełnomorskich statków i łodzi ratunkowych

Od 2025 r. stawką 0% zostaną objęte dostawy statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, które są wykorzystywane na morzu, a nie są statkami i łodziami pełnomorskimi. Obecnie zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o VAT stawkę 0% stosuje się do dostawy wykorzystywanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi ratunkowych (CN ex 8906 90 10).

Przedłużenie stosowania stawki 8% na wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na podstawie "starej" ustawy

Obecnie, zgodnie z art. art. 145c ustawy o VAT, dostawa wyrobów medycznych, które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. (zastąpionej ustawą z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ), jest opodatkowana stawką 8% wyłącznie do 27 maja 2025 r. W związku ze zmianą przepisów UE zostanie bezterminowo przedłużone stosowanie stawki 8% na ten rodzaj wyrobów medycznych. Dzięki tej zmianie dostawa wszystkich wyrobów medycznych (które spełniać będą określone przepisami wymagania) – niezależnie od tego, czy zostały dopuszczone do obrotu na podstawie poprzednich, czy też obecnie obowiązujących przepisów krajowych regulujących ten obszar – będzie opodatkowana taką samą stawką VAT.

Zdefiniowanie nawozów, pasz i środków ochrony roślin dla celów stosowania stawki 8%

Dostawa nawozów i środków ochrony roślin – zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasz i karm dla zwierząt gospodarskich i domowych jest opodatkowana stawką 8% (poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Przepisy VAT nie precyzują przy tym co należy rozumieć pod pojęciem nawozu, środka ochrony roślin oraz paszy, co powoduje wątpliwości interpretacyjne i ma swoje konsekwencje w orzecznictwie krajowym. Aby wyeliminować niejednoznaczne rozumienie i interpretowanie tych pojęć zostanie uchylona poz. 10 załącznika 3 do ustawy o VAT i dodane poz. 10a-10c, w których produkty te są wymienione poprzez odwołanie do odpowiednich aktów prawnych branżowych(zob. tabela). W projektowanych przepisach nie została wprost wymieniona karma dla zwierząt. Nie oznacza to podwyższenia stawki VAT na te produkty, gdyż według wskazanych przepisów zaliczana jest do paszy dla zwierząt.

Nawozy, środki ochrony roślin, pasze których dostawa od 2025 r. będzie opodatkowana stawką 8%

L.p. CN Rodzaj towarów 1. Bez względu CN Nawozy, o których mowa w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r. poz. 105) oraz produkty nawozowe UE, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.) – wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 1 Kategorie funkcji produktów (PFC) dla produktów nawozowych UE w części I Wykazu PFC w pkt 1 Nawóz 2. Bez względu CN Środki ochrony roślin, o których mowa w ustawie z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630) 3. Bez względu CN Pasze, o których mowa w ustawie z 22 lipca 2006 r. o paszach(Dz. U. z 2023 r. poz. 1149), dla zwierząt gospodarskich i domowych, o których mowa w tej ustawie

Towary, na które zostanie obniżona stawka VAT z 23% do 5%

Od 2025 r. dostawa kubeczków menstruacyjnych, tak jak pozostałych produktów higienicznych dla kobiet, tj. podpasek higienicznych, tamponów będzie opodatkowana stawką 5% Stąd też projekt przewiduje dodanie poz. 18a w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.

Przedłużenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostaw gazu i energii na rynku giełdowym

28 lutego 2025 r. kończy się okres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (art. 145e-145k ustawy o VAT). Ustawodawca postanowił przedłużyć ten termin do 31 grudnia 2026 r., gdyż wygaśnięcie prawa do stosowania tego mechanizmu pociągnąłby za sobą wzrost kosztów uczestnictwa dla podmiotów na rynku giełdowym, a co za tym idzie pogorszenie płynności finansowej uczestników rynku oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiej giełdy względem innych państwa członkowskich.

Projekt przewiduje również zmiany o charakterze doprecyzowującym, tak aby z przepisów wynikało, że nabywcą może być tylko podatnik VAT czynny (zmiana brzmienia art. 145e ustawy o VAT).

Źródło

Projekt ustawy z 10 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – opublikowany 11 września 2024 r. na rcl.gov.pl – nr w wykazie UD125