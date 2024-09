Małe polskie firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT na terenie całej Unii Europejskiej. I vice versa.

Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o VAT, który miała przyjąć wczoraj Rada Ministrów. Zakłada on również zmiany w zasadach opodatkowania opłat za wirtualny dostęp do wielu usług streamingowych.

Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. wraz z wdrażanymi przez nią przepisami unijnych dyrektyw. Ale po przyjęciu przez rząd musi jeszcze zostać uchwalona przez Sejm.

Zwolnienie z VAT

Pierwsza z wdrażanych dyrektyw to dyrektywa 2020/285 z 18 kwietnia 2020 r., w której przewidziano ułatwienia dla najmniejszych podatników VAT. Obecnie małe unijne firmy, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą, nie korzystają z obowiązującego w danym kraju zwolnienia podmiotowego. To stawia ich w gorszej sytuacji niż najmniejsze firmy z danego państwa, które korzystają ze zwolnienia do wysokości obowiązującego w tym kraju limitu wartości sprzedaży. W Polsce jest to 200 tys. zł rocznie.

Nierównowagę tę znosi dyrektywa 2020/285. Po jej wdrożeniu najmniejsze firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT w innym państwie niż kraj ich siedziby. Maksymalny limit zwolnienia w UE dla obrotów osiągniętych łącznie we wszystkich krajach unijnych będzie wynosił 100 tys. euro.

Korzystając ze zwolnienia z VAT w innym kraju, trzeba będzie przekazywać co kwartał informacje m.in. o obrotach osiągniętych w każdym z państw członkowskich UE za dany kwartał, w tym o wartości sprzedaży na terytorium danego kraju.

Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia za granicą, będą musieli składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego tzw. uprzednie powiadomienie. W Polsce szczegółowy zakres danych, które trzeba będzie w ten sposób podać, zostanie określony przez ministra finansów w rozporządzeniu.

Nowości w streamingu

Projekt zakłada także wdrożenie unijnej dyrektywy 2022/542 z 5 kwietnia 2022 r. Zmienia ona treść przepisów dyrektywy VAT regulujących zasady opodatkowania internetowego streamingu (art. 53 i 54).

Przypomnijmy, że co do zasady, jeśli za bilet wstępu na imprezę kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną płaci przedsiębiorca, to VAT należy zapłacić w kraju, gdzie odbywa się impreza. Jeśli odbiorcą usług jest konsument, to podatek należy rozliczyć tam, gdzie są one wykonywane. Nie ma jednak klarownych zasad określających, gdzie zapłacić podatek, gdy impreza jest transmitowana wirtualnie. To właśnie ma zostać doprecyzowane.

Jeżeli za bilet na wirtualną imprezę zapłaci przedsiębiorca, to VAT trzeba będzie zapłacić zgodnie z ogólnymi zasadami świadczenia usług określonymi w art. 44 unijnej dyrektywy VAT (w kraju siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, miejsca stałego zamieszkania lub pobytu usługobiorcy). Jeśli natomiast za wirtualny bilet zapłaci zwykły internauta, to podatek trzeba będzie rozliczyć w kraju konsumpcji, czyli co do zasady tam, gdzie internauta przebywa.