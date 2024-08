Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie w sprawie "nieprawdziwych informacji dotyczących wprowadzenia nowego podatku". Resort podkreślił, że nie pracuje nad wprowadzeniem nowej daniny.

Ministerstwo tłumaczy, że obecnie finalizowane są prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone w wyniku konsultacji publicznych i podczas dwudniowej konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli resortów, gmin i przedsiębiorców.

Jak podano, celem procedowanych zmian jest dookreślenie przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i budowli, przy jednoczesnym zachowaniu status quo fiskalnego.

W 2024 r. moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wzrosła o imponujące 40 proc. T

Podatek od fotowoltaiki?

Resort wskazuje, że z jednej strony to oznacza, że podatnicy nie zapłacą wyższego podatku, z drugiej zaś budżety gmin otrzymają dochody z podatku na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to także opodatkowania farm i instalacji fotowoltaicznych, które zarówno obecnie, jak i w świetle projektowanych rozwiązań nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie od ich elementów budowlanych (konstrukcji wsporczych). Farmy fotowoltaiczne ani obecnie, ani w projektowanych rozwiązaniach nie są wymienione jako przedmiot podatku od nieruchomości.

"W trakcie trwającego procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów kilkukrotnie informowało, że w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu opodatkowania farm fotowoltaicznych kwestia opodatkowania wyłącznie ich części budowlanych zostanie jednoznacznie uregulowana w przepisach ustawy, co zostało z aprobatą przyjęte przez środowisko przedsiębiorców działających w branży energetyki słonecznej. Na żadnym etapie prac legislacyjnych Ministerstwo Finansów nie rozważało opodatkowania klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz paneli fotowoltaicznych, a rozpowszechnianie tego typu nieprawdziwych informacji służy wyłącznie wywoływaniu niepokoju wśród przedsiębiorców i obywateli" – czytamy w komunikacie resortu.

W 2024 r. moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wzrosła o imponujące 40 proc. W bazie „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w naszym kraju funkcjonowało 4870 instalacji PV powyżej 50 kW, z czego 262 stanowiły farmy powyżej 0,5 MW.

Najwięcej farm fotowoltaicznych odnotowano w warmińsko-mazurskim (48), wielkopolskim (34) oraz w lubelskim (21).