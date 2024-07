Jeżeli żona przystąpi do kredytu zaciągniętego przez męża przed ślubem na zakup mieszkania, które ostatecznie zostało objęte wspólnością małżeńską, to spłacając ten kredyt, poniesie wydatek na własne cele mieszkaniowe – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dzięki temu żona może zastosować tzw. ulgę mieszkaniową, czyli nie zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży swojego własnego mieszkania, jeżeli zbywa je przed upływem pięciu lat od nabycia.

Co do zasady bowiem, przypomnijmy, sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania, działki) przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania wiąże się z obowiązkiem zapłaty PIT od uzyskanego dochodu. Podatku można jednak uniknąć, jeżeli w ciągu trzech lat sprzedający przeznaczy pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy, np. na zakup nowego mieszkania, jego remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Nabyła mieszkanie

Spytała o to kobieta, która przed ślubem kupiła mieszkanie. Tak samo zrobił jej mąż w 2020 r. (wówczas jeszcze kawaler), zaciągając kredyt hipoteczny. Po ślubie oboje zamieszkali w mieszkaniu męża i oboje się tam zameldowali.

Teraz małżonkowie planują rozszerzyć wspólność majątkową o ten lokal i dopisać żonę do umowy kredytowej podpisanej przed ślubem przez męża. Następnie żona sprzedałaby swoje mieszkanie (przed upływem pięciu lat od jego zakupu), a z uzyskanych pieniędzy spłaciłaby kredyt zaciągnięty przez męża. Chciała się upewnić, że w tej sytuacji skorzysta z ulgi mieszkaniowej.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przyznał, że będzie to dla niej wydatek na własne cele mieszkaniowe. Wyjaśnił, że jeżeli żona przystąpi do kredytu i będzie ponosiła solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, to spłacanie przez nią kredytu będzie wydatkiem poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Trzeba policzyć

Gdyby natomiast podatniczka nie wydała całości pieniędzy ze sprzedaży mieszkania (przed upływem pięciu lat od jego nabycia) na własne cele mieszkaniowe, to od części dochodu musiałaby zapłacić podatek.

Liczy się to według następującego wzoru:

(dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia.

Tłumaczymy to na poniższym przykładzie.

Przykład

Kobieta, będąc jeszcze panną, kupiła mieszkanie (1) za 270 tys. zł. Sprzedała je po ślubie, po czterech latach od zakupu tego lokalu, za 300 tys. zł. Z tych pieniędzy spłaciła 190 tys. zł kredytu, jaki zaciągnął jej mąż przed ślubem na zakup własnego mieszkania (2), które następnie (po ślubie) zostało włączone do wspólności małżeńskiej (kobieta przystąpiła wtedy do kredytu). W takim przypadku: – 300 tys. zł to przychód ze zbycia mieszkania (1) nabytego przed ślubem, – 270 tys. zł to koszty uzyskania przychodu ze zbycia tego mieszkania, – 30 tys. zł to dochód ze zbycia tego mieszkania, – 190 tys. zł to wydatki na cele mieszkaniowe (zakup drugiego mieszkania). W związku z tym dochód zwolniony z PIT wyniesie 19 tys. zł: [(30 tys. zł x 190 tys. zł)/ 300 tys. zł] = 19 tys. zł Natomiast dochód do opodatkowania wyniesie 11 tys. zł: 30 tys. zł – 19 tys. zł = 11 tys. zł. Kobieta zapłaci od tego dochodu 19-proc. PIT w wysokości 2090 zł: 11 tys. x 19 proc. = 2090 zł ©℗