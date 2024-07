Właściciele czworonogów muszą się przygotować na podwyżki. Wszystko wskazuje na to, że podatek samorządowy nazywany opłatą od posiadania psa będzie w przyszłym roku wyższy. Ile w 2025 r. zapłacimy za naszego pupila?

Podwyżka podatku od psa prawie pewna

W połowie lipca Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wynika z treści komunikatu GUS, ów wskaźnik wzrósł w II kwartale 2024 r. w stosunku do I kwartału 2024 r. o 101,4. Oznacza to wzrost cen o 1,4 proc. Według danych GUS inflacja za I półrocze 2024 r. wyniosła 2,7 proc.

– Na podstawie tych danych Minister Finansów wyda obwieszczenie o opłatach i podatkach lokalnych, w tym także podatku za posiadanie psa. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, więc tym razem wzrosną o 2,7 proc. – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów podatek od posiadania psa będzie w 2025 r. wyższy o niecałe 5 zł.

– Podatek od posiadania czworonoga może wzrosnąć w 2025 roku o niecałe 5 zł, czyli z 173,57 zł do 178,26 zł – wylicza Piotr Juszczyk.

Co ciekawe, podwyżka ta nie jest tak wysoka jak zeszłoroczna. Obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. maksymalna stawka podatku od posiadania psa, czyli wspomniane 173,57 zł, to ponad 20 złotych więcej aniżeli w 2023 r.

Ekspert: "Ostateczną wysokość opłaty określą samorządy"

O ostatecznej wysokości przyszłorocznego podatku samorządowego nazywanego opłatą za posiadanie psa zadecydują samorządy.

– Ostateczne maksymalne stawki podatków lokalnych poznamy po ogłoszeniu obwieszczenia wydanego przez Ministra Finansów, które najprawdopodobniej ukaże się w ciągu najbliższych dni. Pamiętajmy jednak, że określi ono najwyższą możliwą do zastosowania stawkę opłaty od posiadania psa. Finalnie może być ona niższa, ponieważ decyzję o jej wysokości podejmują samorządy – przypomina Juszczyk.

Podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów, musi uiścić każdy posiadacz czworonoga mieszkający w gminie, która na swoich mieszkańców taki obowiązek nakłada. Wpływy z niego zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tej daniny jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Opłata zwyczajowo nazywana podatkiem od psa jest obowiązkowa, pod warunkiem że dany samorząd zadecyduje o jej wprowadzeniu. Gmina może bowiem ją pobierać, ale nie musi, dlatego posiadacz czworonoga powinien sprawdzić, czy w miejscowości, w której mieszka taki podatek w ogóle obwiązuje.

– Tzw. podatek od psa musi być zapłacony, jeżeli mieszkamy w gminie, która taką opłatę ustaliła. Każda gmina ustala bowiem wysokość tej opłaty samodzielnie, biorąc pod uwagę, m.in. rasę czy wielkość zwierzęcia. Jednak, aby uniknąć wprowadzania przez gminy zbyt wysokich opłat, ustawodawca wprowadza pewne ograniczenia – wyjaśnia adwokat Piotr Ostafi.

Doradca podatkowy zwraca też uwagę na ciekawą kwestię dotyczącą opodatkowania wyłącznie tej grupy pupili.

– Zastanawiające jest to, że ustawodawca upodobał sobie tę grupę pupilów do opodatkowania. Inne zwierzęta domowe nie podlegają opodatkowaniu. Powstaje pytanie, czy podatki od posiadania psów wpływają na zwiększanie infrastruktury dla czworonogów? Co istotne, są przecież w Polsce gminy, gdzie takiego podatku nie ma – zauważa Piotr Juszczyk.

O dokładnym terminie zapłaty podatku decyduje rada gminy w wydanej przez siebie uchwale. Informacji na ten temat najlepiej szukać w Biuletynie Informacji Publicznej konkretnej gminy. Co istotne, podatek od psa musi zapłacić posiadacz czworonoga, a nie jego właściciel, ponieważ w wielu przypadkach udowodnienie prawa własności psa jest trudne, czy wręcz niemożliwe.