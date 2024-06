Podatnik może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od otrzymanego w darowiźnie samochodu, jeżeli nie skorzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i zapłacił tę daninę - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który dostał od ojca w darowiźnie samochód ciężarowy. Auto stanowiło majątek prywatny ojca, nie było więc środkiem trwałym i nie podlegało amortyzacji. Mężczyzna nie zgłosił fiskusowi darowizny w terminie sześciu miesięcy od jej otrzymania, dlatego otrzymał decyzję nakazującą zapłatę podatku od spadków i darowizn. Daninę tę zapłacił.

Podatnik wyjaśnił, że obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a otrzymany w darowiźnie samochód wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Chciał się upewnić, czy może zaliczać odpisy amortyzacyjne od tego auta do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zasadniczo odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie nie są kosztami uzyskania przychodów. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy PIT. Dotyczy to składników majątkowych nabytych nieodpłatnie (z wyjątkiem nabytych w drodze spadku), jeżeli:

- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

- nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

Ustawodawca wyłączył więc możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, kiedy nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn – zwrócił uwagę dyrektor KIS.

Wskazał, że prawo do takiego zwolnienia przysługuje m.in. na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawowym warunkiem skorzystania z niego jest zgłoszenie nabycia majątku (darowizny) naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Powinno ono zostać złożone na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jednak – jak dodał dyrektor KIS - możliwość skorzystania ze zwolnienia jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Podatnik może z niego zrezygnować i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3.

W takiej sytuacji, tzn. gdy podatnik nie korzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i go zapłacił, ma on prawo do amortyzacji samochodu otrzymanego w darowiźnie od ojca i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu – podsumował dyrektor KIS, wskazując na art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 czerwca 2024 r., sygn.0113-KDIPT2-1.4011.295.2024.2.AP