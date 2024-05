O północy 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Zgodnie z przewidywaniami ma potrwać do 7 maja br., a usługa w tym czasie nie będzie dostępna - przypomniał we wtorek resort finansów na platformie X.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich rozliczeń i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.

W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.), poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty - wyjaśniło MF.

Jeśli podatnik wyraził zgodę na doręczanie za pomocą korespondencji elektronicznej, to zawiadomienie o kwocie do zapłaty otrzyma elektronicznie. Jeśli nie wyraził takiej zgody, to zawiadomienie otrzyma za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w rozliczeniu. Podatnik powinien zapłacić podatek w terminie 7 dni od dnia odebrania informacji.

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT – po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, poprzez system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. (PAP)