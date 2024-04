Dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi rehabilitacyjnej może zostać wystawiony na osobę niepełnosprawną lub na podatnika, który ma na utrzymaniu taką osobę – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Przypomnijmy, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można odliczyć dwa rodzaje kosztów.

Wydatki limitowane…

Pierwsze są limitowane kwotowo, co oznacza, że przysługują tylko do pewnej wysokości. Na przykład można odliczyć do 2280 zł na:

psa przewodnika,

używanie samochodu osobowego,

zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych.

Przepisy nie wymagają dokumentowania tych wydatków, ale – jak wskazuje MF na swojej stronie internetowej – urząd skarbowy może się zwrócić do podatnika, by ten udowodnił, że poniósł wydatek. Urząd może to zweryfikować w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego – dodał resort.

Na żądanie organów podatkowych podatnik musi też przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Przykładowo, jeżeli w ramach ulgi podatnik odliczy wydatki na użytkowanie samochodu, powinien liczyć się z tym, że urząd może go poprosić o okazanie dowodu własności (współwłasności) auta.

Po odliczeniu wydatków na psa asystującego może zostać poproszony o przedstawienie certyfikatu potwierdzającego, że jest to pies asystujący.

Jeżeli podatnik rozlicza w ramach ulgi wydatki na przewodnika osoby niepełnosprawnej, to niewykluczone, że będzie musiał wskazać z imienia i nazwiska osoby, którym zapłacił za to, by pełniły taką funkcję.

…i nielimitowane

Drugi rodzaj odliczeń to koszty nielimitowane. Chodzi tu m.in. o zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, sprzęt i urządzenia niezbędne w rehabilitacji, zatrudnienie tłumacza języka migowego. Można też potrącić koszty opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie, gdy przewlekła choroba uniemożliwia jej poruszanie się.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Mogą to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, jeżeli tylko wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Jeśli wydatki odlicza podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to – jak potwierdził resort – dokumenty te mogą zostać wystawione na dowolną z tych dwóch osób. Przykładowo, jeżeli rodzic chce w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć np. koszty turnusu rehabilitacyjnego swojego niepełnosprawnego dziecka, to może się posłużyć fakturą wystawioną na dziecko lub na siebie.

„Rozlicz podatek PIT

Brak odliczeń, ale jest składka

Warto pamiętać, że mimo prawa do ulgi rehabilitacyjnej podatnicy o niskich dochodach nie skorzystają z niej w ogóle lub potrącą wydatki w niższej wysokości. Przypomnijmy, że obecnie kwota wolna od podatku to 30 tys. zł rocznie. Jeżeli więc dana osoba nie płaci podatku, to też nie może niczego odliczyć. Nie zwalnia jej to natomiast z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej, która obecnie nie jest już odliczana od podatku.©℗