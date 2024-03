Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużeniu zerowej stawki VAT na artykuły spożywcze.

Zmniejszenie stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0% weszło w życie 1 lutego 2022 roku. Wcześniej te produkty były opodatkowane 5-procentową stawką. Zerowy VAT dotyczył podstawowych artykułów żywnościowych, takich jak owoce, warzywa, mięso, produkty mleczne oraz produkty zbożowe.

Obniżka VAT do 0% pierwotnie miała obowiązywać do końca 2023 roku. "Dwutygodniowy" minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego zadecydował o przedłużeniu tej ulgi podatkowej o dodatkowe trzy miesiące. Ostatecznie, zdecydowano, że nie będzie dalszego przedłużenia tej obniżki, co oznacza, że zakończy się ona z końcem marca 2024 roku.

Decyzję o niewprowadzaniu kolejnego przedłużenia Ministerstwo Finansów uzasadniło najnowszymi danymi o inflacji oraz prognozami dotyczącymi cen podstawowych produktów spożywczych. Podkreślono, że obniżka VAT była reakcją na inflację, która w styczniu 2022 roku osiągnęła poziom 9,2% w ujęciu rok do roku. Obecnie spadł on poniżej 6%.

Jak wzrosną ceny?

Obliczanie podatku VAT polega na pomnożeniu kwoty netto przez odpowiednią stawkę VAT. Na przykład, jeśli cena netto wynosi 100 zł, a stawka VAT to 5%, obliczenie wygląda tak: 100 zł * 0,05 =5 zł (kwota podatku VAT).