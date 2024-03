Zakup i montaż klimatyzacji mogą być wydatkami na adaptację mieszkania i jego wyposażenie stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który ma na utrzymaniu córkę z orzeczoną niepełnosprawnością. Wyjaśnił, że mieszka z córką na ostatnim piętrze w bardzo nasłonecznionym lokalu, gdzie temperatura latem przekracza 30 st. C. Dlatego w 2023 r. kupił i zamontował klimatyzację, co – jak tłumaczył – znacznie ułatwia córce czynności życiowe i zapobiega przegrzaniu się jej organizmu.

Chciał się upewnić, że wydatek na zakup i montaż klimatyzacji będzie mógł odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że ulga pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT).

Za takie wydatki można uznać również zakup i montaż klimatyzacji – przyznał dyrektor KIS.

Korzystną interpretację w tym zakresie wydał też 22 grudnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.780.2023.2.AK).

W innej – z 20 lutego 2024 r. (0113-KDIPT2-2.4011.959.2023.1.KK) – potwierdził, że wydatkiem na adaptację i wyposażenie mieszkania jest również remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej z ograniczeniami ruchowymi. W tym wypadku chodziło m.in. o wymianę wanny wraz z zestawem natryskowo-prysznicowym. Zamontowany został parawan oraz uchwyty zapewniające bezpieczeństwo niepełnosprawnego w trakcie i po kąpieli. Zamontowano też umywalkę oraz zestaw podtynkowy WC z misą toaletową i uchwytem umożliwiającym podnoszenie się.

Wszystkie te wydatki są objęte ulgą, bo są poniesione stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i mają na celu ułatwienie czynności życiowych oraz egzystencji osoby niepełnosprawnej – potwierdził fiskus.©℗