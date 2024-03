Ministerstwo Finansów odpowiedziało na naszą prośbę o informację, kiedy zostanie zniesiony podatek Belki. W odpowiedzi czytamy, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy zmieniającej tzw. podatek Belki.

Do końca lutego opinia publiczna miała poznać działania Ministerstwa Finansów zmierzające do zniesienia podatku Belki. Andrzej Domański, szef resortu, zapowiadał, że trwają już w tym zakresie prace.

– Trwają prace w Ministerstwie Finansów, nawet wczoraj rozmawialiśmy o podatku Belki z panem wiceministrem Nenemanem. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej: chodzi o ograniczenie podatku Belki, stworzenie takiego nowego systemu zachęt do oszczędzania czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych – powiedział minister finansów w Jedynce Polskiego Radia.

– To musi być oczywiście zrobione w sposób odpowiedzialny – tak, żeby czy to banki, czy biura maklerskie były do tego procesu przygotowane. Będę o tym rozmawiał chociażby ze Związkiem Banków Polskich, aby takie rozwiązania wspólnie wdrożyć. Z całą pewnością podatek od zysków kapitałowych, zwany popularnie podatkiem Belki, będzie ograniczony. (…) W lutym na pewno przedstawimy projekt – dodał minister.

Ministerstwo Finansów odpowiada

Wczoraj poprosiliśmy o stanowisko Ministerstwo Finansów w sprawie zniesienia podatku Belki, odpowiedź otrzymaliśmy dzisiaj 1 marca.

"W przyszłym tygodniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy zmieniającej zasady naliczania podatku od dochodów z lokat i inwestycji" - podał resort w odpowiedzi dla Gazety Prawnej.

Dzisiaj rano "Puls Biznesu" nieoficjalnie przekazał, że sprawą ma się zająć Komitet we wtorek.

Przypomnijmy, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Ostatnie posiedzenie miał 21 lutego 2024 roku.

Podatek Belki

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 roku w celu łatania dziury budżetowej przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę (stąd nazwa "podatek Belki") w rządzie Leszka Millera.

Kwota podatku od 2004 roku pozostaje stała i wynosi 19 proc. Jest to podatek pobierany od osób fizycznych od zysków kapitałowych, czyli pieniędzy, jakie zostały wypracowane. Każda osoba fizyczna, pomnażająca środki finansowe na lokatach, kontach oszczędnościowych czy obligacjach, musi liczyć się z podatkiem Belki.