Kwoty wolne od podatku

Podatek jest należny od nabycia rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

• 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, do której co do zasady należy małżonek, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,

• 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

• 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, do której należą pozostałe osoby.