Gotowe sushi może być z 0 proc. VAT

Do sushi sprzedawanego jako towar (a nie usługa gastronomiczna) stosuje się obecnie 0-proc. VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z 16 lutego 2024 r. (sygn. 0115-KDST1-2.440.395.2023.3.AR).

Wystąpił o nią przedsiębiorca, który zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań w postaci zestawów sushi. Sprzedaje je za pośrednictwem firm zewnętrznych zajmujących się dystrybucją. Zastrzegł, że nie prowadzi restauracji rozumianej jako lokal oferujący usługę gastronomiczną polegającą na obsłudze kelnerskiej, serwowaniu gotowych i ciepłych posiłków, zapewnieniu krzeseł, stolików, naczyń i sztućców.

Dodał, że ryż w sushi jest składnikiem dominującym i nadaje towarom zasadniczy charakter. Ani zestaw, ani rolka nie zawierają bowiem więcej niż 20 proc. masy ryb, skorupiaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub dowolnej z nich kombinacji.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że tak opisany towar zalicza się do kodu Nomenklatury Scalonej (CN) 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze. Spełnia on przez to warunki, o których mowa w poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Dlatego co do zasady jest opodatkowany 5-proc. VAT.

Natomiast do 31 marca 2024 r. jest on objęty zerową stawką VAT, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obniżonych stawek VAT (Dz.U. z 2023 r. poz. 2670) – wskazał dyrektor KIS.

W świetle tego rozporządzenia obniżoną do 0 proc. stawkę stosuje się do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane w grupowaniu „Usługi związane z wyżywieniem” (PKWiU 56).