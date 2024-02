Podatek od darowizny dotyczy wielu osób w Polsce. W 2024 r. wciąż rośnie liczba osób wspierających osoby potrzebujące, a co za tym idzie również liczba przekazywanych darowizn! W przypadku darowizn internetowych obowiązuje ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059), która określiła nowe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. W efekcie ustawy, kwoty wolne od podatku wzrosły kilkukrotnie. Dzięki temu obecnie istnieje możliwość otrzymania wyższych sum pieniężnych w formie darowizny, od której nie musimy odprowadzać podatku.

Dodatkowo darczyńcy, którzy wpłacają dawowizny m.in. na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), mogą odliczyć je od podatku. W poniższym tekście przedstawiamy kwestię podatku od darowizn w 2024 r. zarówno z perspektywy darczyńcy, jak i osoby obdarowanej. Czy darowiznę możesz odliczyć od podatku? Jakie są kwoty wolne od podatku dla osób, które otrzymują darowizny? Czy otrzymaną darowiznę musisz zgłosić do Urzędu Skarbowego? Sprawdź!

Jesteś darczyńcą? Niektóre przekazane darowizny na portalu Pomagam.pl możesz odliczyć od podatku!

Jeśli przekazałeś darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego (np. Fundacji Pomagam.pl), przy rozliczaniu PIT możesz skorzystać z odliczenia darowizny. Twoje prawo do skorzystania z ulgi jest przedstawione w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje Ci, jeśli przekazałeś darowiznę na:

cele krwiodawstwa,działalność pożytku publicznego,cele kultu religijnego bądź działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,a w 2023 r. również na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojny na terenie Ukrainy.

Przy rozliczaniu PIT odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Otrzymujesz darowizny? Sprawdź, czy kwota jest wolna od podatku w 2024

Co jeśli jednak przekroczymy próg i musimy odprowadzić podatek od darowizny? Jak sprawdzić w jakiej sytuacji się znajdujemy? Na portalu Pomagam.pl czesto zdarzają się darowizny wielokrotne - można regularnie wspierać organizację, inicjatywę bądź osobę potrzebującą. Sam również możesz w ten sposób otrzymać kilkukrotnie darowiznę od tej samej osoby. Na potrzeby ustalenia, czy przekroczyłeś kwotę wolną od podatku, powinieneś zliczyć wszystkie darowizny otrzymane od tego samego darczyńcy w 2024 r. oraz w latach 2019 – 2023, czyli 5 lat wstecz.

Kiedy kwota otrzymanej przez Ciebie darowizny od jednej osoby nie przekroczyła limitu i nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego, pamiętaj o dalszym dokumentowaniu wartości otrzymanych w poszczególnych latach darowizn. Może się okazać, że limit zostanie przekroczony np. rok później i wówczas będziesz musiał zgłosić nabycie i zapłacić podatek od wartości przekraczającej kwotę wolną.

Dodatkowo, nie zawsze musisz zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie urzędu tylko w sytuacji, kiedy kwota darowizny przekroczy pewien określony limit darowizny. Przynależność do poszczególnych grup podatkowych zależy od stopnia pokrewieństwa - wyróżniamy trzy grupy:

Pierwsza grupa

To do której leży najbliższa rodzina, np.: małżonek, córka, syn czy wnuki (tzw. zstępni), matka, ojciec i dziadkowie (tzw. wstępni), macocha, ojczym, ale też teściowie, synowa oraz zięć.

Druga grupa

Do tej grupy należy dalsza rodzina, czyli np. zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), rodzeństwo małżonków (np. siostra męża) oraz małżonkowie rodzeństwa (np. żona brata) etc.

Trzecia grupa

Do tej grupy należą wszystkie osoby niezaliczane do grupy I oraz II a także wszystkie osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Każda z tych grup ma przypisaną inną kwotę wolną od podatku. Zatem dla poszczególnych grup różni się to, kiedy obejmuje nas obowiązek zapłaty podatku. Należy to zrobić, kiedy wartość darowizny przekracza:

36 120 zł – dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej 27 090 zł – dla nabywców zaliczonych do drugiej grupy 5 733 zł – dla nabywców zaliczonych do trzeciej grupy

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Pomagam.pl w 2024 roku

W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, ale aż 1,5%. Zasada ta ma zastosowanie już od zeszłorocznych rozliczeń podatku PIT. Twoje 1,5% podatku ma znaczenie!

W trakcie rozliczenia PIT za rok 2023, możesz wybrać Fundację Pomagam.pl jako beneficjenta 1,5% swojego podatku na OPP. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz KRS Fundacji Pomagam.pl: 0000353888. Dzięki temu Twoje 1,5% podatku zostanie przekazane i wesprze ważne działania! Można to zrobić elektronicznie przez internet (np. poprzez Twój e-pit, e-pity.pl lub pitax.pl) lub fizycznie w odpowiednim urzędzie skarbowym. JJest to prosty, ale ważny gest, który ma ogromne znaczenie dla osób i organizacji w potrzebie!

Sprawdź jak przekazać 1,5%: http://pomagam.pl/procent-podatku

Dlaczego warto wesprzeć Fundację Pomagam.pl?

Naszą misją jest budowanie kultury filantropii w Polsce oraz tworzenie społeczności, w której każdy może uzyskać pomoc w trudnych chwilach. Fundacja współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi, dla których dobro innych jest ważne. Szybko reagujemy na pilne potrzeby, starając się jak najlepiej nieść pomoc potrzebującym. W obliczu rosnących konfliktów i podziałów społecznych, Fundacja Pomagam.pl stara się budować świadomość, że wspólna pomoc i solidarność są kluczowe w społeczeństwie.

Jak przekazać 1,5% przy zapłacie podatku?

Przekazanie 1,5% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego (OPP) jest możliwe dla każdego podatnika. Fundacja Pomagam.pl posiada status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy wymienieni w wykazie takich organizacji dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Wolności:https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Rozliczając swój podatek w 2024 r. możesz wykorzystać np. usługę "Twój e-Pit" lub e-pity, i zrobić to przez internet. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wystarczy wpisać nr KRS Fundacji Pomagam.pl - KRS 0000353888.

Przekazanie 1,5% podatku nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych kosztów ani wysiłku. To od tego ile podatek wynosi, jest odliczane 1,5%. To sposób, aby wykorzystać swoje środki podatkowe w sposób, który przynosi realną korzyść społecznościom i jednostkom potrzebującym wsparcia. Wspólnie możemy wpłynąć na poprawę życia wielu ludzi, dlatego zachęcamy wszystkich podatników do wykorzystania tej możliwości i wsparcia Fundacji Pomagam.pl.

Wpisz KRS 0000353888 i przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl w swoim rozliczeniu podatkowym. Pomóż nam zmieniać świat na lepsze!

Dowiedz się więcej o przekazaniu 1,5%: http://pomagam.pl/procent-podatku