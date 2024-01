Przedsiębiorca, który w czasie oczekiwania na przyznanie emerytury zapłacił składki ZUS, ale potem je odzyskał, nie ma prawa do ulgi dla seniora za te miesiące – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która w styczniu 2022 r. ukończyła 60 lat i nabyła w związku z tym prawo do emerytury. Jednak dopiero rok później, w lutym 2023 r., złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowny wniosek. ZUS wydał decyzję o przyznaniu emerytury w kwietniu 2023 r.

Czekając na nią, podatniczka w lutym i w marcu zapłaciła składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

ZUS wypłacił emeryturę w kwietniu 2023 r. z wyrównaniem za luty i marzec. W związku z tym podatniczka skorygowała deklaracje ZUS za oba miesiące, tak aby nie uwzględniały już one składek na ubezpieczenie społeczne. Nadpłacone składki zostały jej zwrócone.

Kobieta uważała, że ma w związku z tym prawo do ulgi dla seniora za luty i marzec 2023 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Chodzi o zwolnienie z opodatkowania do kwoty 85 528 zł przychodów m.in. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że podatnik:

uzyskał je po przekroczeniu wieku emerytalnego (dla kobiet jest to 60 lat) i

podlega z ich tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz

nie otrzymuje emerytury mimo nabycia takiego uprawnienia.

Kobieta argumentowała, że spełnia wszystkie te warunki, bo w lutym i marcu 2023 r. wciąż jeszcze podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (z tytułu działalności gospodarczej).

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przywołał art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.). Wynika z niego, że emeryci, którzy nadal prowadzą działalność gospodarczą, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym.

Podatnik podejmuje w tym zakresie wybór i bierze na siebie związane z tym konsekwencje – podkreślił dyrektor KIS.

Skoro więc kobieta skorygowała deklaracje ZUS za luty i marzec i odzyskała zapłacone w tych miesiącach składki, to nie spełniła podstawowego warunku do skorzystania z ulgi dla seniora – nie podlegała w lutym i marcu 2023 r. ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przychody uzyskane w tych miesiącach powinny więc zostać opodatkowane. ©℗