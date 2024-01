Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe przeciw 9 państwom członkowskim, które nie wdrożyły w terminie unijnej dyrektywy 2022/2523. Chodzi o dyrektywę, która przewiduje wprowadzenie 15 proc. minimalnej stawki podatku dochodowego dla międzynarodowych koncernów.

Jednym z opieszałych krajów jest Polska. Wszyscy adresaci formalnych wezwań do usunięcia uchybienia prawa powinni byli przyjąć odpowiednie przepisy krajowe do końca 2023 r. W Polsce nie został dotąd opublikowany nawet projekt stosownych regulacji. Resort finansów poinformował niedawno w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes, że trwają w tej sprawie wewnętrzne prace. Projekt przepisów, które wdrożą dyrektywę 2022/2523 powinien w związku z tym zostać opublikowany jeszcze w pierwszym kwartale br. Zmiany miałyby zaś obowiązywać od początku 2025 r.

Najnowsze wezwanie, które wysłała Bruksela to pierwszy etap tzw. procedury naruszeniowej. Teraz Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Jeśli ta nie zadowoli Komisji Europejskiej, to kolejnym etapem jest wysłanie uzasadnionej opinii, po której rząd miałby dwa miesiące na dokonanie korekt. Następnym etapem jest już pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE i sankcje finansowe po ewentualnej przegranej.

Przypomnijmy, że dyrektywa 2022/2523 zakłada wdrożenie unijnego podatku minimalnego określanego także jako wyrównawczy. Międzynarodowe grupy kapitałowe, których roczny skonsolidowany przychód w dwóch z czterech ostatnich lat wyniósł co najmniej 750 mln euro, zapłacą CIT według efektywnej stawki nie niższej niż 15 proc. Jeśli łączne dochody spółek z grupy w danej jurysdykcji byłyby opodatkowane niższą efektywną stawką CIT, to będzie można pobrać krajowy podatek wyrównawczy.Zasadniczo unijny podatek minimalny będzie płacony w kraju, w którym siedzibę ma spółka matka, natomiast poszczególne kraje mogłyby nakładać własną daninę wyrównawczą odliczaną od podatku zapłaconego w państwie siedziby spółki dominującej.

Nowy unijny podatek jest czymś zupełnie innym niż obowiązujący w Polsce minimalny CIT (art. 24ca ustawy o CIT) oraz podatek od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek od budynków) o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT.