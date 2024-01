Zarobki z umowy zlecenia, która nie została zawarta z przedsiębiorcą, są przychodami z tzw. innych źródeł. Zleceniodawca nie potrąca od nich zaliczek na podatek dochodowy ani nie sporządza informacji PIT-11 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która urodziła dziecko i zawarła umowę zlecenia z opiekunką. Nie uczyniła tego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, której nie zawiesiła na czas po porodzie. Nie była to też umowa uaktywniająca w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204).

Zleceniodawczyni sądziła, że od wypłacanego opiekunce wynagrodzenia powinna potrącać zaliczki na podatek oraz sporządzić i przekazać informację PIT-11. Powołała się tu na obowiązki wynikające z art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że byłoby tak, gdyby zarobki niani były przychodami z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. To jednak wymagałoby zawarcia umowy zlecenia z przedsiębiorcą.

Skoro natomiast umowa została zawarta poza działalnością gospodarczą osoby zlecającej, to zarobki niani są przychodami z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Młoda matka nie ma więc obowiązków płatnika PIT. Zaliczkę na podatek musi samodzielnie obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego opiekunka, a po zakończeniu roku – rozliczyć się z podatku w zeznaniu rocznym. ©℗