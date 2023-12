Nieskuteczna egzekucja nie przerywa biegu terminu przedawnienia

Podobnym problemem, tyle że dotyczącym nie zawieszenia, lecz przerwania biegu terminu przedawnienia podatkowego, zajmował się już dwukrotnie w poszerzonym składzie Naczelny Sąd Administracyjny.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 70 par. 4 ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Jednym z takich środków egzekucyjnych może być nadanie nieprawomocnej jeszcze decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W uchwale z 28 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FPS 8/13), dotyczącej przepisów obowiązujących do końca 2008 r., NSA orzekł, że jeżeli uchylone zostanie postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, to należy uznać, że w sprawie nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia podatkowego. Skoro należność wynikająca z decyzji opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności przestawała być wymagalna, to następstwem umorzenia postępowania egzekucyjnego jest uchylenie dokonanych już czynności egzekucyjnych, także w zakresie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W drugiej uchwale – z 26 lutego 2018 r. (I FPS 5/17) NSA to powtórzył, ale w odniesieniu do sytuacji, gdy uchylona zostaje ostateczna decyzja wymiarowa, a sprawa wraca do ponownego rozpoznania. NSA stwierdził, że zastosowanie środka egzekucyjnego w celu pobrania kwoty stanowiącej ostatecznie nienależny podatek nie może powodować przerwania biegu terminu przedawnienia. Skoro więc w takiej sytuacji bieg terminu przedawnienia nie został przerwany, to fiskus nie zyskuje więcej czasu na dochodzenie podatku.