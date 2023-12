Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS) będzie można składać tylko przez konto podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast wnioski o wiążące informacje akcyzowe (WIA) i o wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) – przez portal PUESC.

Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Będą też nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tylko elektronicznie

Brak możliwości wysyłania od 2024 r. wniosków o wydanie WIS, WIA i WIP w formie papierowej wynika z nowelizacji z 16 czerwca 2023 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598).

Od 1 stycznia 2024 r. – jak wyjaśnił resort finansów – w serwisie e-US i na portalu PUESC zostaną udostępnione nowe funkcjonalności, które umożliwią nie tylko przesyłanie wniosków o wydanie wiążących informacji (WIS, WIA i WIP), lecz także innych dokumentów dotyczących spraw o wydanie tych informacji.

O interpretacje

Zmiana w sposobie przesyłania nie będzie dotyczyła interpretacji podatkowych. Wnioski o ich wydanie nadal będzie można składać na papierze (osobiście lub pocztą tradycyjną). Będzie też je można przesyłać, tak jak dziś, przez internet:

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,

jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym (do którego można się zalogować na stronie Podatki.gov.pl).

Nowy wzór

Ministerstwo Finansów przygotowuje natomiast nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN – wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia, które ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedna ze zmian dotyczy części F formularza i ma usprawnić zwrot opłaty na rachunek bankowy podatnika. Dzięki tej zmianie podatnicy nie będą już musieli podawać na formularzu numeru swojego rachunku. Wystarczy, że zaznaczą kwadrat: „zwrot na rachunek, z którego dokonano opłaty za wniosek”.

Nadal będzie możliwy zwrot opłaty przekazem pocztowym.

Z kolei w części B.4 oraz D.2 formularza ORD-IN pole „Adres do doręczeń w systemie ePUAP” zostanie zastąpione polem o nazwie „Adres do doręczeń elektronicznych”. Wynika to z tego, że korespondencja przez ePUAP ma być od 30 grudnia 2023 r. zastępowana stopniowo korespondencją za pomocą skrzynki do e-doręczeń.

W związku ze zmianą adresu siedziby KIS w nagłówku wniosku ORD-IN zostanie zaktualizowany adres dyrektora KIS, pod który należy kierować papierowe wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

Analogiczne zmiany zostaną wprowadzone do wzorów wniosków: wspólnego o interpretację indywidualną (ORD-WS) oraz o interpretację ogólną (ORD-OG). Wynika to z dwóch innych projektów rozporządzeń.©℗