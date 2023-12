- Naszym założeniem było przygotowanie postulatów, które nie budzą sporów ideologicznych. Są podyktowane jedynie zdrowym rozsądkiem oraz zdobytym doświadczeniem i ekspercką wiedzą – tak o postulatach przygotowanych dla nowego rządu mówi dr Roman Namysłowski, partner zarządzający, Tax Advisory Services, CRIDO.

CRIDO w swoich opracowaniach apeluje o zmiany w prawie po to, by realnie wesprzeć biznes i obywateli. Skąd pomysł sformułowania tych postulatów?

8 lat rządów jednej opcji politycznej, niezależnie w jakim kraju, zawsze jest okazją do podsumowań. Co udało się jej dokonać i do zastanowienia się nad tym, czym powinny zająć się nowe władze w pierwszej kolejności.

CRIDO, jako firma doradcza dla biznesu, od 18 lat pomaga podejmować właściwe decyzje, zarówno biznesowi, proponując najlepsze rozwiązania prawne czy podatkowe, jak i prawodawcy - dzieląc się swoim doświadczeniem. Z uwagą wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców. Jak np. powinien wyglądać dobry i efektywny system podatkowy, jak najlepiej zorganizować absorpcję środków unijnych, czy też dokonać transformacji polskiej energetyki.

To bezcenne doświadczenia praktyków oraz teoretyków prawa i biznesu, które postanowiliśmy zebrać w kompendium postulatów dla nowego rządu i podzielić się z nimi z nowymi władzami oraz opinią publiczną. Tej wiedzy nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Może być źródłem inspiracji dla kolejnej ekipy rządowej.

Opracowanie trafiło do ugrupowań koalicyjnych, czy do obecnej ekipy rządzącej?

Postulaty zostały przekazane liderom partii koalicyjnych, Donaldowi Tuskowi, Szymonowi Hołowni, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz Włodzimierzowi Czarzastemu.

Są duże szanse na ich wdrożenie?

Zdajemy sobie sprawę, że rząd koalicyjny składający się z czterech głównych ugrupowań, którego zapleczem jest kilkanaście partii będzie musiał iść na wewnętrzne kompromisy i uwzględniać interesy wielu środowisk. Dlatego naszym założeniem było przygotowanie postulatów, które nie budzą sporów ideologicznych, a są podyktowane jedynie zdrowym rozsądkiem oraz zdobytym doświadczeniem i ekspercką wiedzą z zakresu prawa i gospodarki.

Jesteśmy przekonani, że realizacja nawet części z tych postulatów znacząco poprawi otoczenie w jakim funkcjonują̨ polskie firmy, zwiększy dynamikę wzrostu gospodarczego i wreszcie wpłynie na pozytywny wizerunek Polski, zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych, inwestorów oraz firm rodzimych.

Możemy mówić o realnych terminach dla poszczególnych zagadnień?

Wśród realnych postulatów do szybkiej realizacji można wymienić np. kwestię przesunięcia większej puli środków dla przedsiębiorców w ramach KPO z obecnych 20 proc. do ok. 1/3. Mamy i tak już bardzo duże opóźnienie w zakresie uruchomienia tego programu i nie uda nam się zrealizować do sierpnia 2026 r. – kiedy to mija termin wydania pieniędzy z puli bezzwrotnej - dużych inwestycji samorządowych czy infrastrukturalnych. Te pieniądze lepiej wykorzystają firmy na innowacyjne przedsięwzięcia, które przyczynią się do wzrostu gospodarki.

Co jeszcze?

Pilną kwestią jest także zmiana składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie jednolitego modelu ustalania podstawy wymiaru składki, niezależnie od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu opodatkowania (np. w analogicznej formie, jak teraz ma to miejsce przy ryczałcie). Jednocześnie powinno się przywrócić możliwość odliczenia części lub całości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.

Wielu kwestii nie da się załatwić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki np. przewlekłości postępowań podatkowych. Jednak i w tym obszarze możliwe są szybkie zmiany np. likwidacja kontroli podatkowych, jako etapu poprzedzającego postępowanie podatkowe, przy jednoczesnym wprowadzeniu możliwości dokonania korekty w toku postepowania podatkowego.

To spore opracowanie. Jest w nim naprawdę wiele ważnych aspektów, zwłaszcza tych podatkowych. Czym powinno zająć się w pierwszej kolejności, takie TOP 10?

Sadzę, że te najpilniejsze to uproszczenie stawek zryczałtowanego podatku dochodowego,

opodatkowanie najmu prywatnego, podatek minimalny, KSeF, ulga na robotyzację, podatek u źródła, przebudowanie konstrukcji ulg podatkowych, zmiany w obszarze opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przewlekłość postępowań podatkowych oraz koszty finansowania dłużnego jako koszty podatkowe.

