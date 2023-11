W 2024 r. będzie można przekazać 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz związków, składając w tym celu wniosek RPU-1. Druk ten będzie można przesłać papierowo lub elektronicznie przez ePUAP – wynika z opublikowanych dwóch projektów rozporządzeń.

Ma to związek z nowelizacją z 13 lipca 2023 r. (Dz.U. poz. 1450). Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2024 r. Wynika z niej, że:

osoby fizyczne będą mogły złożyć wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wpisanych na listy ministra rolnictwa i rozwoju wsi,

rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły wnioskować o przekazanie 1,5 proc. na rzecz związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, wpisanego na listę ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czas na złożenie wniosku będzie od 1 marca do 15 listopada. Po raz pierwszy wniosek będzie można złożyć w 2024 r.

Ministerstwo Finansów zaproponowało właśnie wzór takiego wniosku RPU-1 i załącznika do niego – ZRPU-1, który trzeba będzie wypełnić, gdy podatek będzie przekazywała więcej niż jedna osoba. Wniosek RPU-1 będzie mogło złożyć nie więcej niż trzech współwłaścicieli (współposiadaczy). Jeżeli będzie ich więcej, to trzeba będzie wypełnić dodatkowy wniosek. Jeżeli będzie go składać więcej niż jeden podatnik, to trzeba będzie również wypełnić załącznik ZRPU-1. ©℗