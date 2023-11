Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Podatnicy będą mieli o kilka miesięcy więcej na złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P – wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.

Zapisano w nim, że podatnicy PIT i CIT będą musieli przesłać informacje do urzędu skarbowego:

do 29 lutego 2024 r. – w przypadku, gdy termin na to upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.;

o trzy miesiące później – w przypadku, gdy termin na to upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Przypomnijmy, że co do zasady na złożenie druku TPR za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. (czyli również za 2022 r., gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) podatnicy mają czas do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (za 2022 r. do 30 listopada 2023 r.).

Ministerstwo Finansów chce przesunąć ten termin, bo dopiero 30 października br. udostępniło interaktywny formularz informacji TPR-C i TPR-P w wersji 5. Dla księgowych to dość późno.

Przypomnijmy, że nowe interaktywne wzory informacji o cenach transferowych musiały zostać opracowane w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Zlikwidowano wówczas obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Stało się ono elementem informacji TPR. Wcześniejsze formularze (w wersji nr 4) nie przewidywały miejsca na złożenie takiego oświadczenia.

O planach MF dotyczących przesunięcia terminu złożenia TPR informowaliśmy w artykule „TPR-C i TPR-P dopiero w przyszłym roku” (DGP nr 210/2023).©℗