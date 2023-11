Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła interaktywny formularz, który umożliwia wygenerowanie i wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Kreator jest dostępny pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/.

Ułatwia on wypełnienie wniosku ORD-IN, zawiera bowiem wskazówki, które pomagają to zrobić. Wyjaśnia, które informacje należy podać w kolejnych polach formularza, co powinno zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu.

Chcąc skorzystać z kreatora, nie trzeba instalować żadnej aplikacji, korzysta się z niego w przeglądarce internetowej (np. Google Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku ORD-IN (w formacie PDF). Zapisany wniosek użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,

jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym (do którego można się zalogować na stronie podatki.gov.pl).

Zapisany wniosek ORD-IN można też wydrukować, podpisać i przesłać w tradycyjny sposób na adres Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Korzystanie z kreatora nie jest obowiązkowe.