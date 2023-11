Nawet jeżeli sąd w jednym postanowieniu stwierdzi nabycie spadku zarówno po matce, jak i po ojcu, to aby nie zapłacić daniny z tego tytułu, podatnik musi w ciągu sześciu miesięcy złożyć dwa formularze SD-Z2 i tym samym oddzielnie zgłosić oba spadki – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o kobietę, której matka zmarła w 2016 r., a ojciec w 2018 r. W 2019 r. sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku zarówno po jednym, jak i po drugim rodzicu.

Przed upływem sześciu miesięcy kobieta zgłosiła do urzędu skarbowego spadek, składając formularz SD-Z2. Składa się go w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W pozycji dotyczącej danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania spadkodawcy kobieta wskazała tylko ojca (formularz uniemożliwia wpisanie dwóch osób).

Problem pojawił się w 2023 r., gdy urząd skarbowy wezwał ją do złożenia zeznania SD-3 o nabyciu praw do spadku po matce, co wiązało się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Kobieta uważała, że nie ma takiego obowiązku, bo spadek zgłosiła w 2019 r. i ma prawo do zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy.

Złożyła w tej sprawie wniosek o interpretację.

Dyrektor KIS potwierdził jednak, że urząd skarbowy miał rację. Wyjaśnił, że w świetle kodeksu cywilnego spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy, czyli w tym wypadku z chwilą śmierci matki w 2016 r. i ojca w 2018 r. Zatem podatniczka nabyła udziały nie w jednym, ale w dwóch odrębnych masach spadkowych, a sąd jedynie to potwierdził w 2019 r. – stwierdził organ.

Przypomniał, że zwolnienie z podatku na podstawie art. 4a ustawy ma charakter warunkowy, wymaga zgłoszenia spadku naczelnikowi urzędu skarbowego w ściśle określonym terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Otrzymując zatem spadek po dwóch różnych osobach (po matce oraz po ojcu), czyli dwa odrębne spadki, należy w celu skorzystania ze zwolnienia złożyć dwa zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na drukach SD-Z2 – wyjaśnił dyrektor KIS.

Stwierdził, że skoro podatniczka nie zgłosiła w ustawowym terminie spadku po matce, to straciła prawo do zwolnienia i musi teraz złożyć SD-3 oraz zapłacić podatek.

Dodał, że podatniczka powinna także skorygować złożony w 2019 r. formularz SD-Z2 i wykazać w nim tylko majątek nabyty po ojcu. ©℗