Art. 8 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego z 17 sierpnia br. dotyczy sytuacji, gdy importer zleca wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie CBAM pośredniemu przedstawicielowi celnemu (działającemu we własnym imieniu, ale na rzecz importera). Chodzi np. o agencje celne i brokerów celnych. Angielska wersja przepisu mówi wprost, że agencja która nie zgodzi się na wypełnianie obowiązków powinna powiadomić importera, że ciążą one na nim. Przepis brzmi bowiem „Where an indirect customs representative DOES NOT AGREE to carry out reporting obligations of the importer under this Regulation, the indirect customs representative shall notify the importer of the obligation to comply with this Regulation”.