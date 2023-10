Od początku 2026 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy nakazujące państwom członkowskim automatyczną wymianę informacji o przychodach z kryptowalut i transgranicznych interpretacjach indywidualnych wydawanych najbogatszym osobom fizycznym. Tak przewiduje nowelizacja dyrektywy o współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dyrektywa DAC8), którą przyjęła we wtorek Rada Unii Europejskiej.

Nowelizacja wprowadza również inną ważną nowość – informowaliśmy o niej jako pierwsi w artykule „Bruksela ochroni sekrety adwokatów i doradców podatkowych” (DGP 165/2023). Profesjonaliści podatkowi, których obejmuje tajemnica zawodowa, nie będą już zobowiązani do raportowania fiskusowi schematów podatkowych. Nie będą też musieli informować o tym obowiązku innych pośredników, którzy nie są ich klientami. Natomiast mają niezwłocznie powiadamiać swoich klientów o tym, że to oni powinni przekazać informacje o schematach podatkowych krajowemu fiskusowi. Zmiana jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 grudnia 2022 r. (sygn. akt C-694/20).

Modyfikacje przepisów o raportowaniu schematów podatkowych będą miały szczególnie duże znaczenie w Polsce. U nas są bowiem raportowane nie tylko schematy transgraniczne, lecz także krajowe, a więc zakres raportowania jest szerszy niż za granicą.

Nowe obowiązki sprawozdawcze, które wprowadza dyrektywa DAC8, będą dotyczyć przede wszystkim podmiotów ułatwiających swoim użytkownikom handel kryptowalutami i niektórymi tokenami niezamiennymi (NFT). Powinny one zbierać i przekazywać krajowemu fiskusowi najważniejsze dane o realizowanych transakcjach, np. o imieniu, nazwisku i adresie użytkownika oraz wartości transakcji.

Zgromadzone informacje zostaną po raz pierwszy wymienione z innymi państwami do końca września 2027 r. Wtedy też w obie strony powinny po raz pierwszy popłynąć dane o interpretacjach indywidualnych wydanych dla najbogatszych osób fizycznych po 1 stycznia 2026 r. Obejmie to jednak tylko te interpretacje, które dotyczą transakcji o wartości powyżej równowartości 1,5 mln euro lub mają wymiar transgraniczny i określają, czy dana osoba jest rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim wydającym interpretację. ©℗