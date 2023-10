Prawnik, który prowadzi działalność nierejestrowaną, nie jest zwolniony od podatku od towarów i usług – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to magister prawa, który chce pomagać przy sporządzaniu prostych pism i innych czynnościach związanych z prawem. Szacuje on, że jego dochody z tego tytułu będą niewielkie, dlatego zamierza prowadzić działalność nierejestrowaną. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. próg dochodowy decydujący o prowadzeniu działalności nierejestrowanej to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przez co limit ten wynosi obecnie 2700 zł brutto miesięcznie (75 proc. x 3600 zł).

Prawnik chciał się upewnić, że mimo to będzie musiał się zarejestrować jako czynny podatnik VAT.

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu prawa przedsiębiorców mogą ją prowadzić zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wprawdzie co do zasady podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (gdy ich obroty nie przekraczają 200 tys. zł), ale nie dotyczy to usług prawniczych (art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy oVAT).

Dlatego świadcząc swoje usługi, prawnik nie będzie korzystał ze zwolnienia z VAT – stwierdził dyrektor KIS. ©℗