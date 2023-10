Przedsiębiorca, który wykorzystuje motocykl w prowadzonej działalności gospodarczej, nie potrąci 50 proc. podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup firmowego kasku, odzieży ochronnej czy specjalnych butów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Pytanie zadał przedsiębiorca świadczący usługi doradcze dla branży budowlanej, który od grudnia 2022 r. wykorzystywał motocykl w prowadzonej działalności gospodarczej. Pojazd służył do dojazdów na spotkania z klientami i na miejsce prowadzonych inwestycji.

Przedsiębiorca wprowadził motocykl do ewidencji środków trwałych i co miesiąc dokonywał od niego odpisów amortyzacyjnych. Żeby zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie jazdy, poniósł wydatki na zakup kasku, odzieży ochronnej i butów do jazdy, które następnie opatrzył firmowym logo. Wszystkie poniesione wydatki planował ująć w księdze przychodów i rozchodów jako koszty uzyskania przychodu.

We wniosku o interpretację indywidualną uznał, że będzie mógł odliczyć 50 proc. podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy na podstawie art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o wydatkach związanych z pojazdami samochodowymi, a, jak zwrócił uwagę przedsiębiorca, takim pojazdem są również motocykle zgodnie z art. 2 pkt 45 prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047). Przedsiębiorca przekonywał też, że z chwilą, gdy kask, odzież ochronna i buty zostały opatrzone jego firmowym logo, wydatki straciły znamiona wydatków osobistych, a więc może je traktować jak koszt promocji i reklamy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż prawo do odliczenia 50 proc. VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje w związku z eksploatacją lub używaniem konkretnych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W przepisie znajduje się bowiem zastrzeżenie o „tych” pojazdach. Skoro zaś kask, odzież ochronna i buty, które nabył przedsiębiorca, mogą zostać wykorzystane do jazdy na innych motocyklach, to przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. VAT naliczonego – podsumował dyrektor KIS. ©℗