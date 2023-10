Liderzy zestawienia największych podatników CIT zamieniają się miejscami, ale to ciągle giganci znajdujący się pod kuratelą państwa.

Sześciu największych podatników CIT to podmioty z państwowym właścicielem – wynika z danych opublikowanych w piątek przez Ministerstwo Finansów. Jak co roku resort finansów zaprezentował listę największych płatników podatku dochodowego, która obejmuje podmioty z obrotami o równowartości co najmniej 50 mln euro. Najnowsze zestawienie dotyczy 2022 r. Wcześniej tak duża dominacja państwowych firm zdarzyła się tylko raz – w 2017 r.

Dane pokazują, jak mocną pozycję rynkową mają największe państwowe przedsiębiorstwa, co pozwala im na osiąganie wysokich dochodów i przekłada się na wpływy dla budżetu. 4 tys. firm, jakie znalazły się na tegorocznej liście Ministerstwa Finansów (publikuje ono również zestawienie spółek nieruchomościowych) miało do zapłacenia łącznie 57,3 mld zł CIT za 2022 r. Na 10 największych płatników przypadło 14,2 mld zł.

Ubiegłorocznym liderem okazał się Orlen, któremu sprzyjały wysokie ceny paliw na świecie, ale też nadzwyczajne zyski z dokonanych w ubiegłym roku przejęć Lotosu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Płocka spółka wykazała w deklaracji podatkowej prawie 4,4 mld zł CIT do zapłacenia. Rok wcześniej Orlen również znajdował się na czele listy, ale wtedy miał do uiszczenia 1,5 mld zł.

Drugie miejsce – prawie 1,7 mld zł CIT – zajmuje podatkowa grupa kapitałowa PKO BP, największego polskiego banku. PKO to jedyny podmiot, który lokuje się w pierwszej dziesiątce płatników od początku publikowania danych przez MF (pierwsze dotyczą 2012 r.). W 2014 r. i w latach 2017–2019 był na pierwszym miejscu.

Na trzecim miejscu – 1,35 mld zł CIT – znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa, która ma za sobą wyjątkowo udany rok dzięki wysokim cenom węgla.

Na kolejnych miejscach znalazły się grupa podatkowa KGHM (1,32 mld zł podatku), Lotos (w ciągu siedmiu miesięcy ub.r. wykazał 1,1 mld zł podatku dochodowego, później został wchłonięty przez Orlen) i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (1 mld zł; główna spółka grupy PGE miała 262,2 mln zł podatku należnego, ale uwzględniając 11 podmiotów największej grupy energetycznej w kraju obecnych na liście, wartość CIT rośnie do 2,1 mld zł).

Pierwsze prywatne spółki na liście największych płatników CIT to Santander Bank Polska i mBank. O ile dla tego pierwszego 2022 r. był udany (zysk netto pierwszy raz w historii przekroczył 3 mld zł), o tyle drugi w sprawozdaniu finansowym wykazał ponad 700 mln zł straty. Banki tradycyjnie należą do dużych płatników CIT nie tylko ze względu na osiągane wyniki, lecz także z uwagi na to, że większa niż w innych branżach część kosztów nie ma charakteru podatkowego, co podnosi efektywną stawkę podatkową.

W pierwszej dziesiątce największych płatników CIT mieści się również druga pod względem obrotów firma – Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka. Przy obrotach na poziomie 85 mld zł miała do zapłacenia ok. 800 mln zł podatku dochodowego.

Biedronka nie wyróżnia się na tle innych sieci handlowych. Przyjrzeliśmy się danym dla prawie 20 z nich o łącznych obrotach w ubiegłym roku na poziomie 280 mld zł. Ich łączne obciążenie podatkowe wyniosło 2,6 mld zł. Są w tej branży podmioty, których CIT odpowiada nawet ponad 2 proc. przychodów, jak Rossmann, ale są i takie, w których nie przekracza 0,5 proc., jak: Leroy Merlin, Auchan, Stokrotka czy Netto. Ani złotówki CIT nie wykazała w deklaracji spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, która w poprzednich latach ponosiła straty podatkowe.

W sumie przeciętna proporcja CIT do obrotów w największych sieciach to ok. 0,9 proc. Biorąc pod uwagę wszystkie firmy obecne na liście, obciążenie podatkiem stanowiło w ubiegłym roku 1,1 proc. przychodów – wynika z szacunków DGP. To mniej niż w roku poprzednim (1,3 proc.), ale równocześnie to poziom odpowiadający średniej z lat 2012–2022. Wyliczenie bierze pod uwagę wyłącznie firmy płacące CIT choćby w minimalnej wysokości, a jednocześnie nieuwzględniające podmiotów z sektora finansowego, w którym przychody w ujęciu podatkowym mogą mocno się różnić od raportowanych w sprawozdaniach.

Zestawienie resortu finansów pozwala również wyszukać największe firmy, które nie zapłaciły w ubiegłym roku CIT. Wśród nich są: Axpo Polska, filia największego szwajcarskiego producenta energii odnawialnej z przychodami na poziomie 16,5 mld zł; Michelin Polska, producent opon, którego obroty wyniosły w ubiegłym roku prawie 6,6 mld zł; Agri Plus (5,4 mld zł obrotów) – spółka należąca do chińskiej WH Group, największego producenta wieprzowiny na świecie, ale też… Telewizja Polska, która miała prawie 4,9 mld zł przychodów i nadwyżkę dochodów nad stratami w wysokości 270 mln zł. Publiczny nadawca w poprzednich trzech latach wykazał w deklaracjach prawie 91 mln zł podatku.

Firmy, które podatku nie płacą, nie muszą przynosić strat. Inna opcja to wykorzystanie tarczy podatkowej – rozliczanie strat wykazanych w latach poprzednich.

Największym płatnikiem CIT wśród krajowych firm prywatnych było w 2022 r. odzieżowe LPP z CIT na poziomie 355 mln zł. ©℗