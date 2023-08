Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowego formularza rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR w wersji nr 13.

Będzie on miał zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez płatników zryczałtowanego podatku dochodowego za 2023 r., których należy dokonać do 31 stycznia 2024 r. Zmiany w formularzu są związane m.in. z wprowadzeniem nowej instytucji – fundacji rodzinnej – ustawą z 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 326 ze zm.). Zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostały objęte przychody otrzymywane z fundacji rodzinnej przez jej fundatorów i beneficjentów.

PIT w ogóle nie muszą płacić beneficjenci z zerowej grupy podatkowej (tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha). Zryczałtowany PIT w wysokości 10 proc. obowiązuje, gdy beneficjentem jest zięć, synowa, ojczym, macocha lub teściowie. Jeśli beneficjentami są inne osoby (tj. spoza rodziny), zryczałtowany PIT wynosi 15 proc.

Nowy formularz dostosowany jest też do innej zmiany, która polega na objęciu zryczałtowanym podatkiem dochodów (przychodów) otrzymywanych w związku z oszczędzaniem w ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Zostanie ona wprowadzona ustawą z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dokument uwzględnia też zmianę wprowadzoną ustawą z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 1114), która nałożyła na płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek z rachunków i lokat bankowych obowiązek poboru odsetek od zaległości podatkowych (o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 tej ustawy).

Resort opublikował też projekt nowego oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego PIT-OP (wersja nr 3).

Uwagi do nowych wersji formularzy PIT-8AR i PIT-OP można przesyłać do 13 września br. na adres: konsultacje.wzoryPIT@mf.gov.pl. ©℗