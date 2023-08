W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodziców i opiekunów uczniów czekają spore wydatki związane z wyprawką czy książkami do nauki. Ulga na dziecko w podatku może ich w tym wesprzeć.

Ulga na dziecko - kto może skorzystać?

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali w 2023 roku dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 12 proc. i 32 proc.), czyli ci, którzy rozliczają się na deklaracjach PIT-36 lub PIT-37.

- Odliczenie na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym zależy od liczby dzieci wychowujących się w rodzinie, będących pod pieczą rodziny zastępczej czy opiekunów prawnych. Ulga polega na pomniejszeniu podatku dochodowego i może wynieść 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 2000,04 zł na drugie dziecko lub 2700 zł na trzecie i każde kolejne dziecko rocznie - wyjaśnia prawniczka Katarzyna Łodygowska. Rodzice lub opiekunowie muszą zdecydować, kto i w jakiej proporcji odlicza ulgę.

Ulga na dziecko - limit dochodów

Z ulgi można skorzystać wyłącznie, kiedy dziecko nie uzyskuje własnych przychodów lub dochodu powyżej kwoty, która stanowi 12-krotność renty socjalnej (za 2023 r. jest to kwota 19 061,28 zł). Przekroczenie tej kwoty choćby 31 grudnia powoduje, że ulga nie będzie mogła być zastosowana. Przesłanką do utraty ulgi jest także stosowanie przez dzieci do ich dochodów opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem. Z ulgi nie mogą skorzystać też rodzice dziecka, które wzięło ślub lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Rodzic lub opiekun jednego zdrowego dziecka może skorzystać z ulgi, tylko wtedy, kiedy roczny dochód nie przekroczył kwoty:

- 112 tys. zł dla osób, które są przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim

- 112 tys. zł dla osób samotnie wychowujących dziecko,

- 56 tys. zł w przypadku osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga na dziecko - narodziny dziecka

W okoliczności narodzin dziecka w 2023 roku, ulga przysługuje na nie pod warunkiem prawa do ulgi proporcjonalnie do miesiąca narodzin dziecka. (Przykładowo: w przypadku kiedy dziecko urodziło się w sierpniu 2023 roku ulga będzie przysługiwała za okres od sierpnia do grudnia 2023 r., czyli za 5 miesięcy.)