Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych formularzy: PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-CFC, PIT/CFI.

Uwagi do nich można przesyłać do 21 sierpnia 2023 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.

Nowe formularze PIT-NZ (w wersji nr 2) i PIT-NZS (w wersji nr 2) dotyczą podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) i będą miały zastosowanie do rozliczeń dokonywanych od dnia publikacji tych nowych wzorów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Natomiast PIT-CFC (w wersji nr 5) i PIT/CFI (w wersji nr 3) dotyczą podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej i będą miały zastosowanie do rozliczeń dokonywanych przez osoby fizyczne za rok podatkowy jednostki kontrolowanej, który rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r.

Zmiany we wzorach formularzy PIT-NZ i PIT-NZS mają na celu aktualizacje i dostosowanie do wzorów innych formularzy.

Natomiast zmiany w formularzu PIT/CFC spowodują, że dane o faktycznie zapłaconym podatku przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną będą wykazywane w jednym bloku – B.3. (a nie jak w dotychczas w osobnych blokach). Jest to konsekwencją zmiany ustawy o PIT wprowadzonej nowelizacją z 7 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2180 ze zm.). W jej wyniku nastąpiła zmiana w kryteriach kwalifikacji do uznania za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (zmieniona ust. 3a w art. 30 ustawy o PIT).

Przypomnijmy, że do 14 sierpnia 2023 r. trwają też konsultacje dotyczące nowego druku PIT-RB/PIT-RBS (w wersji nr 2). Jest to formularz składany przez podatników PIT od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym korzystali oni z ulgi na robotyzację. Zmiany mają na celu wprowadzenie spójności pomiędzy drukiem PIT-RB/RBS a innymi formularzami.

W tym tygodniu zakończyły się już natomiast konsultacje do nowych formularzy: